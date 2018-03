Tabac: fumer des cigarettes serait nocif pour l'audition

La cigarette est mauvaise pour la santé. Nocive pour les poumons, pour le cœur mais aussi pour la peau, elle le serait également pour l'audition. En effet, selon une étude japonaise publiée ce mercredi 14, fumer aurait de graves conséquences sur les oreilles. "Les chercheurs ont relevé un risque de perte auditive accru de 1,2 à 1,6 fois pour les fumeurs par rapport à ceux qui n'avaient jamais fumé", a indiqué dans un communiqué l'éditeur de la revue Nicotine & Tobacco Research, Oxford University Press.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont fait appel à plus de 50.000 Japonais âgés de 20 à 64 ans qui, pendant plusieurs années, ont été soumis à des tests de l'ouïe. Et afin que les résultats soient les plus précis possibles, les scientifiques ont pris soin d'éliminer plusieurs facteurs de risque comme l'âge, la profession ou encore l'état de santé des participants (maladies cardiovasculaires, diabète, surpoids, etc.). En revanche, ils n'ont pas expliqué le lien de cause à effet entre le tabac et la perte de l'audition.

Mais que les fumeurs se rassurent, les effets néfastes sont réversibles: dès l'instant où ils prendront la décision d'arrêter de fumer, ils récupèreront petit à petit ce qu'ils auront perdu avec le temps. "Le risque de perte d'audition associé au tabagisme semble diminuer dans les cinq ans qui suivent l'arrêt du tabac", ont expliqué les auteurs de l'étude.

Selon les estimations, la cigarette continuerait de tuer chaque année en France plus de 70.000 personnes. Et au total, 16 millions de Français en "grilleraient" une régulièrement.