Tony Blair plaide pour une “infrastructure digitale” pour savoir qui a reçu les “multiples injections des futurs vaccins”

Tout comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'épidémie de Covid-19 et la vaccination étaient également au programme des conférences du Forum économique mondial (WEF) qui se tenait à Davos jusqu'à ce vendredi. À cette occasion, l’ex-Premier ministre britannique, Tony Blair, a estimé que certains des “futurs vaccins nécessiteront plusieurs injections” et appelé, en prévision des prochaines pandémies, à l'exploitation d'une “infrastructure digitale adaptée” pour savoir “qui a été vacciné et qui ne l’a pas été”.

Intervenant ce jeudi 19 janvier 2023 à la conférence “100 Days to Outrace the Next Pandemic” (100 jours pour dépasser la prochaine pandémie, ndlr), Tony Blair a estimé que “la digitalisation a bouleversé le secteur de la santé”, soulignant “l’importance” de mettre en place “une infrastructure digitale adaptée” pour lutter contre “les prochaines pandémies”.

"Nous devrions aider les pays à développer ces infrastructures, dont ils auront besoin avec ces nouveaux vaccins", a-t-il affirmé. L’ex-Premier ministre travailliste estime que “les futurs vaccins seront injectés en plusieurs doses” et que ces pays “ont besoin de données pour savoir qui a été vacciné et qui ne l’a pas été”.

Former British PM Tony Blair says that "some of the vaccines that will come down the line will be multiple shots" so a digital infrastructure is needed to know "who’s been vaccinated and who hasn’t been"



this may be used to treat the "unvaxxed" as second class citizens again... pic.twitter.com/0ctyR0RLfU