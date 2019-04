Très prématuré, un bébé qui pesait 300g à la naissance est rentré chez lui

Les médias américains le surnomment "le plus petit bébé de l'Amérique". Connor, un enfant né très prématurément à seulement 26 semaines de grossesse, a déjoué les pronostics, a survécu et a pu rentrer chez lui en relative bonne santé après 270 jours d'hospitalisation.

Ses parents, Jamie et John, sont toujours restés à ses côtés et ont participé à différentes thérapies pour sa santé et son développement, afin de limiter les séquelles et qu'il puisse avoir une vie quasiment normale plus tard.

Connor a désormais huit mois. C'est un bébé calme et souriant. "Il s'en sort vraiment bien. Il a encore un traitement et de l'oxygène. Il est très joueur, calme… Il ne pleure pas beaucoup et adore observer les gens", a confié son papa, John, dans l'émission Good Morning America.

Retour sur l'histoire de ce bébé miraculé. Connor est né le 13 juillet 2018 Centre médical de Westchester (État de New-York). Sa maman Jamie a subi une césarienne en urgence alors qu'elle n'était enceinte que de 26 semaines de grossesse.

Son bébé a été pris en charge en soins intensifs. Les médecins lui ont vite diagnostiqué différentes pathologies, notamment une maladie des poumons. Ils ont parlé aux jeunes parents, et leur ont expliqué que Connor avait très peu de chance de survivre.

Mais le tout petit garçon a réussi à s'alimenter et à prendre du poids. Il a bénéficié de nombreux soins et traitements, notamment pour son développement psychomoteur.

Il a aujourd'hui huit mois et pèse 4,8kg, ce qui est très en-dessous de la normale pour un enfant de son âge (entre 7 et 10,5kg), mais il revient de loin et fait des progrès chaque jour.

Le corps médical n'en revient toujours pas de ce que la famille et les médecins ont accompli ensemble.