Tuberculose: un test de détection rapide bientôt disponible?

Diagnostiquer la tuberculose pourrait prendre beaucoup moins de temps. Des chercheurs américains viennent de mettre au point un test sanguin qui serait beaucoup plus rapide et efficace que les méthodes actuelles. Cette invention, détaillée dans la revue de l’Académie américaine des sciences (PNAS) du 27 mars, devrait donc permettre, à terme, d'accélérer le traitement de cette maladie.

Concrètement, ce test serait le seul à mesurer la gravité de cette infection pulmonaire en détectant deux protéines dans le sang (CFP-10 et ESAT-6): ces dernières sont libérées, dans la phase active de la maladie, par la bactérie responsable de la tuberculose.

Et en quelques heures seulement, le diagnostic serait établi avec un résultat précis à 92% selon les inventeurs. Pour le moment, cette technologie n'est pas encore disponible sur le marché et son prix n'a pas encore été déterminé. Mais une chose est sûre: il pourra être accessible à tous dans les centres hospitaliers. "Notre technologie peut être utilisée avec des instruments cliniques habituels que l'on trouve dans tous les hôpitaux", a déclaré dans un communiqué Tony Hu, l'un des inventeurs et chercheur à l'Université d'Arizona.

Jusqu'à présent, le diagnostic de la tuberculose est long et n'est pas toujours d'une efficacité à toute épreuve comme l'a expliqué Tony Hu. "Les tests aujourd'hui sur le marché qui consistent en des cultures de sang, des analyses des expectorations, une biopsie des poumons ou encore des ponctions lombaires, sont les seules manières de diagnostiquer la tuberculose", a-t-il déclaré. Et d'ajouter: "ils peuvent produire des faux négatifs et prennent plusieurs jours voire des semaines pour obtenir les résultats".

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la maladie a tué pas moins d’1,8 million de personnes dans le monde en 2015. C’est 300.000 morts de plus qu’en 2014. En France, elle enregistre toujours environ 5.000 nouveaux cas chaque année. Pour celles et ceux qui l'ignorent, la tuberculose est une maladie infectieuse causée par un bacille appelé Mycobactérium tuberculosis. Elle se caractérise par une infection au niveau des poumons laquelle peut, dans certains cas, atteindre d'autres organes.