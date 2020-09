Un agriculteur invente un gel hydroalcoolique naturel pour se désinfecter les mains.

Un mélange d’eau du robinet et des pastilles de sel traitées par électrolyse : voici la recette qui pourrait remplacer les gels hydro alcooliques que nous utilisons désormais quotidiennement pour nous désinfecter les mains. Cette solution est mise en avant par un agriculteur à la retraite installé en Auvergne, raconte France 3 dans un reportage.



Depuis l’apparition du nouveau coronavirus, le gel hydro-alcoolique est la solution quasiment incontournable pour se désinfecter les mains régulièrement en l’absence de point d’eau.

Or si elles sont efficaces, ces solutions hydro alcooliques présentent un aspect négatif : elles agressent notre épiderme en fragilisant le film protecteur. L’alcool détruit en effet toutes les bactéries, qu’elles soient pathogènes ou non, et dessèche notre peau, la rendant plus vulnérable aux agressions.



Le mélange de Roland Garde, cet agriculteur de Condat-en-Combraille (Puy-de-Dôme), présente de nombreux avantages : elle est naturelle, biodégradable, peu coûteuse et permet aussi bien de traiter les mains que les surfaces. Pour l’utiliser, il suffit de le vaporiser sur les paumes et le dos de la main : il n’est même pas nécessaire de se frotter les mains ensuite pour tuer le virus.

Conçu, à l’origine pour désinfecter les bâtiments d’élevage, les laiteries et les fromageries, ce projet est certifié par les laboratoires et peut donc être commercialisé. Il aurait d’ores et déjà été commandé par de nombreuses structures qui accueillent du public, tels que des maisons de santé et des cinémas.

