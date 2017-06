Un antioxydant présent dans le brocoli permettrait de lutter contre le diabète de type 2

C'est l'un des légumes qui rebutent le plus les enfants. Et pourtant il comporte plein de bonnes choses pour la santé. Il est tout vert et ressemble à un chou-fleur. Non ce n'est pas le bonhomme Cetelem mais… le brocoli!

Des scientifiques du Centre pour le diabète de l’Université de Lund en Suède ont examiné les propriétés de ce légume en se concentrant uniquement sur le sulforaphane qu'il contient. Ils ont publié mi-juin les résultats de leur étude à ce sujet dans la revue Science Translational Medecine.

Le sulforaphane est un antioxydant qui permet de réduire le taux de glucose dans le sang, et donc de limiter les risques de diabète du type 2 (une maladie non-insulinodépendante qui fait sécréter beaucoup trop de glucose au foie et touche plus de trois millions de personnes en France). Une pathologie qui touche principalement les gens obèses ou en surpoids, mais aussi les personnes âgées.

Les scientifiques ont analysé 2.800 substances différentes et ont remarqué que le brocoli avait des effets similaires à la metformine, un antidiabétique administré par voie orale et qui est couramment prescrit en cas de diabète de type 2, mais qui provoque parfois de graves effets secondaires.

Le sulforaphane, et donc le brocoli, a déjà prouvé ses effets bénéfiques contre certains cancers et autres maladies inflammatoires. Il sert aussi à prévenir des crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux puisqu'il permet de garder les artères saines.