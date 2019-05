Un bébé né sans peau survit et rentre chez lui six mois après sa naissance

Kaiden Jack Shattock, un petit garçon né prématurément à 30 semaines de grossesse et avec presque pas de peau (seulement 2% de peau recouvrait son petit corps), est un miracle. Il a survécu et a pu rentrer chez lui après six mois d'hospitalisation, pour le plus grand bonheur de ses parents Jessica et Jack, auxquels les médecins disaient que leur fils allait probablement mourir. Son histoire a fait la Une des médias britanniques ces dernières semaines.

Kaiden est le 24 novembre dernier avec dix semaines d'avance. Il pesait à peine plus d'un kilo. Et ressemblait, selon son papa, "à un morceau de viande pas cuite".

Le nourrisson avait seulement 2% de peau et elle était à vif. Il était tout rouge, et souffrait atrocement dès que quelqu'un le touchait. D'où ses pleurs incessants.

Miracle baby born without skin defies the odds to survive https://t.co/wkAbZXgoC8 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 26 mai 2019

Pour les parents, la rencontre avec leur enfant a été très éprouvante. "Jake et moi avons beaucoup pleuré. Mais même les infirmières ont quitté la pièce les larmes aux yeux parce qu'elles ne savaient pas quoi nous dire, ni quoi faire pour l'aider", a expliqué Jessica, la jeune maman de 19 ans, dans le Daily Star.

Pendant les dix jours suivant la naissance de Kaiden, Jake et Jessica n'ont pas pu le tenir dans leurs bras ni même le toucher. Au bout de six semaines, sa peau a commencé à pousser doucement et il allait un peu mieux.

Six mois après, le petit garçon a une apparence quasi-normale. Sa peau est encore rouge vif par endroit mais il reçoit les soins nécessaires au quotidien pour guérir.

Lorsqu'il était à l'hôpital, il a bénéficié d'une greffe de peau sur son bras droit et devra, d'ici l'an prochain, subir quatre nouvelles opérations.

Son état de santé va donc en améliorant. Mais les médecins sont toujours incapables de mettre un nom sur la pathologie dont il souffre.