Vaccin anti-Covid : Elon Musk s’est “senti mourir” après avoir reçu une seconde dose de rappel

Elon Musk a partagé samedi 21 janvier son expérience personnelle avec la vaccination anti-Covid. Dans une série de tweets, le patron de Tesla et de Twitter a expliqué s’être ”senti mourir” pendant plusieurs jours après avoir reçu une seconde dose de rappel, souffrant “d’importants effets secondaires”.

Sur le réseau social, le milliardaire a également dévoilé que son cousin “en bonne santé” a été atteint d’une myocardite, une inflammation du cœur, l’un des effets secondaires possibles constatés après vaccination contre le coronavirus.

"J'ai eu des effets secondaires importants après ma deuxième injection. J'avais l'impression de mourir pendant plusieurs jours”, a-t-il affirmé, “espérant qu'il n'y aura pas de dommages permanents”. Et d’ajouter : “Mon cousin, qui est jeune et en pleine santé, a eu un cas grave de myocardite. Il a dû aller à l'hôpital”, a-t-il affirmé.

Interrogé par les internautes sur la raison qui l’a poussé à accepter une seconde dose de rappel, Elon Musk a justifié ceci par “l’obligation de se faire vacciner pour se rendre au siège de Tesla à Berlin, en Allemagne.“ “Ce n’était pas mon choix”, précise-t-il.

And my cousin, who is young & in peak health, had a serious case of myocarditis. Had to go to the hospital. — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Was required to visit Tesla Giga Berlin. Not my choice. — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Le patron de Twitter a dévoilé plus de détails sur son expérience avec les vaccins, affirmant n’avoir eu “aucun problème avec le premier vaccin Johnson & Johnson” ni avec la première dose de rappel de type ARNm. “J'ai eu essentiellement un rhume léger. Ensuite, j'ai eu le vaccin J&J sans effets néfastes, sauf que mon bras m'a brièvement fait mal", a-t-il tweeté.

Des effets secondaires majeurs chez 12 millions de personnes

Le fondateur de Tesla poursuit en expliquant que “le premier rappel d'ARNm était correct, mais le second m'a anéanti".

I had OG C19 before vaccines came out and it was basically a mild cold.



Then had J&J vaccine with no bad effects, except my arm hurt briefly.



First mRNA booster was ok, but the second one crushed me. — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Les tweets d’Elon Musk intervenaient en réponse à un rapport de Rasmussen Reports, société américaine de sondage. Selon l’une de ses enquêtes, “environ 12 millions de personnes pourraient avoir subi d’importants effets secondaires après avoir reçu des vaccins anti-Covid”.

Question: 68% of 260M Adults (177M) indicate they received the COVID-19 VAX and 7% of those reported major side effects. That translates (177 x .07) into approx 12M people.



The CDC says major side effects are "rare."



How many people does CDC estimate had major side effects? https://t.co/8WrFr5ptrH pic.twitter.com/5NavWwXNDu — Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) January 20, 2023

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) affirmaient que les cas de myocardite sont un "risque rare" pour ceux qui reçoivent des vaccins à ARNm contre le Covid-19. "Ces rares cas de myocardite ou de péricardite sont survenus le plus souvent chez les adolescents et les jeunes adultes de sexe masculin, âgés de 16 ans et plus, dans les sept jours suivant la réception de la deuxième dose d'un vaccin à ARNm Covid-19 (Pfizer-BioNTech et Moderna)”, indique les CDC sur leur site Web.