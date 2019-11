Vaccin contre la grippe 2019 : le spot drôle et convaincant de l’Assurance Maladie

Pour convaincre les Français de se faire vacciner contre la grippe, l’Assurance Maladie a choisi cette année la carte de l’humour. Son spot est aussi drôle qu’efficace en nous rappelant que les symptômes de la grippe sont tout sauf anodins.

L’année dernière, l’ épidémie de grippe a été relativement courte (environ 8 semaines), mais elle a cependant causé 8 100 décès, dont plus de 80% chez les personnes dites à risque.

L’assurance maladie a lancé, le 15 octobre 2019, la campagne de vaccination contre la grippe. Elle appelle notamment les personnes à risque à se vacciner sans hésiter : personnes âgées de plus de 65 ans, celles atteintes de pathologies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire) ou d’obésité morbide, ainsi que les femmes enceintes et les personnels soignants sont invités à se faire vacciner gratuitement.

Pour convaincre cette population (et autant de Français que possible) de se faire vacciner, l’Assurance Maladie mise sur l’humour. Elle met en scène un virus humanoïde qui se déplace de cellule en cellule pour maltraiter hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes. Chaque séquence rappelle les principaux symptômes d’un virus grippal : forte fièvre, maux de tête, courbatures, fatigue intense… La vidéo est drôle mais nous rappelle à quel point la grippe peut être désagréable et épuiser l’organisme.

Le spot ne montre pas de femmes enceintes mais rappelons qu’en se vaccinant, celles-ci se protègent de la grippe, qui peut être particulièrement dangereuse pendant la grossesse, mais protègent également leur bébé : les anticorps fabriqués par la maman sont transmis au bébé, qui sera ainsi protégé environ 6 mois après sa naissance.