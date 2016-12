Val d'Oise: des infirmières de Pontoise posent nues dans un calendrier pour alerter sur leurs conditions de travail

Les calendriers "nus" de fin d’année se multiplient. Mais celui proposé par ces infirmières de Pontoise (Val d’Oise) soutenues par le syndicat Unsa-Santé n’aura pas pour seul but de montrer la plastique de ces dames, ou recueillir des fonds pour la bonne cause. Les professionnelles de santé qui s’effeuillent au fil des mois veulent surtout alerter sur les conditions de plus en plus difficiles dans lesquelles elles exercent leur métier.

La nudité de ces dames n’a donc pas pour seul but de ravir l’œil de l’acquéreur, mais de servir aussi de métaphore de la vision des moyens que l’on donne à la réalisation de leurs missions. La photo de la première page du claendrier est d’ailleurs, à ce tiytre, éloquente: cinq femmes, dos nus, portant collectivement l’inscription "faut-il que l’on se mette à nu pour que vous vous intéressiez à nous?"

Le reste est à l’avenant: l’une des photos représente ainsi une infirmière en train de se préparer une seringue, remplie de café, pour représenter le surmenage. Une autre représente un corps sur un brancard, marquée d’une étiquette où il est inscrit "à combien évaluez-vous votre vie?"

Soutien pour le message ou plaisir de voir ces infirmières dans leur plus simple appareil, malgré les messages choc? Toujours est-il que la première impression de 500 exemplaires a été intégralement écoulée, avec des ventes jusqu’en Suisse et en Belgique.

Visiblement imaginatifs dans les mises en scène percutantes, d’autres agents de Pontoise ont prévu jeudi 22 décembre, de se "jeter" (symboliquement) du haut d'un pont au Port-Cergy. Une "mise en scène métaphorique" du suicide détaille un communiqué publié sur la page Facebook du syndicat, afin d'"avertir les directeurs hospitaliers, les élu(e)s et notre ministre de tutelle, Marisol Touraine, que le désespoir est parfois source des solutions les plus extrêmes".