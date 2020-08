Vers une obligation du port du masque partout en intérieur?

Nos lecteurs, et les Français s’interrogent beaucoup sur les mesures prises par le gouvernement sur l’usage du masque. Déclaré en mars 2020 comme inutile par le ministre de la Santé, le gouvernement a fait un virement de bord à 180 degrés sur l’usage des masques, ne manquant pas d’entrainer une confusion supplémentaire auprès de nos concitoyens. A l’étranger de nombreuses manifestations (Allemagne, Belgique entre autres) voient le jour contestant les mesures jugées comme des privations de libertés et décriées par de nombreux professionnels. Qu’en est-il réellement ? Que disent les études ?

D’après Libération du 14 août 2020, un collectif de professionnels de santé demande au gouvernement de rendre le port du masque obligatoire dans tous les espaces clos, y compris les bureaux et lieux de travail et de réunion. Ce collectif s'appuie sur une publication en preprint, c'est à dire non soumise à comité de lecture (Lednicky J.A. Et al., 2020). Au moins deux méta-analyses (des recensions de plusieurs études différentes) concluent au manque d'efficacité des masques « chirurgicaux » pour se protéger des infections à virus respiratoires (Tom Jefferson et al. Mai 2020 ; CDC, mai 2020). Le même avis est donné par deux études récentes (Isaacs D. et al, 2020 ; Tirupathi R. et al ., 2020).

Points sur les études

Les auteurs de cette publication citée par le collectif de médecins ont recueilli et concentré pendant 3 heures l'air d'une chambre de malades atteints de Covid sévère (donc excrétant de grandes quantités de virus).

- Ils ont trouvé d'infimes quantités de virus (à la limite des faux positifs en PCR (Ct =36 au minimum, Bullard 2020), n'ont pas retrouvé d'infectivité pour une Ct (seuil de cycle) supérieure à 24 ; pour Liu R. et al, le seuil se situe à 37 cycles, pour l'IMEA il se situe à 35).

Il a donc fallu concentrer les échantillons d'air recueillis pendant 3 heures pour obtenir au maximum 74 particules virales infectantes.

- En langage simple, cela se traduit par la capacité d'infecter des cellules en culture, in vitro, donc bien loin du milieu naturel d'un nez humain : ces cellules sont des lignées obtenues à partir de rein de singe.

Il est bien évident que des personnes atteintes de Covid sévère ne se trouvent pas en général sur leur lieu de travail ! Donc dans les espaces clos renfermant des personnes asymptomatiques, on peut en déduire que les quantités de virus présentes dans les aérosols sont ridiculement faibles et certainement incapables d'infecter qui que ce soit !

En conséquence, en se fondant sur cette étude de peu de valeur, plusieurs millions de personnes ne pourront pas respirer correctement sous leurs masques, qui, rappelons-le ne protègent justement pas contre les aérosols de virus!

Référence dans cet article

Comprendre le Ct (seuil de cycle)