Vivre à proximité des routes fréquentées accroîtrait le risque de démence

Mieux vaut habiter loin des grands axes routiers: c'est en quelque sorte la conclusion d'une étude publiée jeudi 5 dans la revue médicale britannique The Lancet. D'après ses conclusions, habiter près d'une route où la circulation est dense augmenterait le risque de développer une démence comme la maladie d'Alzheimer. Concrètement, le risque augmenterait de 7% pour les personnes vivant à moins de 50 mètres, de 4% pour celles vivant à une distance de 50 à 100 mètres et de 2% pour une distance de 100 à 200 mètres. Et au delà de 200 mètres, le sur-risque deviendrait inexistant, selon l'équipe de chercheurs dirigée par le Dr Hong Chen de l'agence de Santé publique de l'Ontario (Canada).

D'après lui, les particules fines seraient la cause de cette réalité. Pour parvenir à une telle conclusion, il s'est penché sur le cas de plus de six millions d'adultes vivant dans l'Ontario entre 2001 et 2012. Et, avec ses partenaires de travail, il a découvert que les deux polluants les plus impliqués dans la démence étaient le dioxyde d'azote (NO2) et les particules fines émises par les véhicules à moteur.

En revanche, d'autres facteurs comme le bruit pourraient également jouer un rôle. "Notre étude suggère que le trafic routier pourrait être une source de stress environnemental capable de favoriser l'apparition de la démence", a expliqué le Dr Hong précisant que de nouvelles recherches étaient indispensables pour préciser ce lien. Ces résultats sont donc à prendre avec des pincettes comme l'a affirmé le Pr Tom Dening, le directeur du centre pour la vieillesse et la démence de l'Université britannique de Nottingham: "Nous ne pouvons tout simplement pas dire si c'est dû à la pollution ou à d'autres raisons". Même son de cloche pour le Pr Rob Howard de l'University College de Londres: l'étude "ne nous dit pas si le petit accroissement du risque de démence est le résultat d'un effet direct ou indirect de l'exposition au trafic".

Pour celles et ceux qui l'ignorent, la démence est un syndrome dans lequel on observe une dégradation de la mémoire, du raisonnement, du comportement et de l’aptitude à réaliser les activités quotidiennes. Au total, selon l'Organisation mondiale de la Santé, 47,5 millions de personnes seraient atteintes de démence dans le monde. Et chaque année apparaîtraient 7,7 millions de nouveaux cas.