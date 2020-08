Voyager au Maghreb, dans quelles conditions ?

La situation est très différente selon que l’on souhaite se rendre en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, pour un séjour touristique ou une visite familiale.

Difficile, pour ne pas dire impossible, de voyager au Maghreb cet été. L'épidémie de coronavirus y est toujours présente et si la Tunisie s'ouvre aux visiteurs, même étrangers, il n'en va pas de même au Maroc et en Algérie.

La Tunisie espère des touristes

Si les restrictions de voyage ont été levées dès la fin juin dans ce pays fortement dépendant de son secteur touristique, la Tunisie n’a accueilli son premier vol de 155 vacanciers que le 20 juillet dernier, sur l’île de Djerba. La France faisant partie des pays classés « verts », aucune mesure spécifique comme une quatorzaine n’est imposée à nos ressortissants.

Pour les touristes, utilisation du gel hydroalcoolique, distanciation physique et gestes barrières sont de rigueur, tandis que les capacités hôtelières du pays ont été réduites de moitié.

Néanmoins, la Tunisie, dont les frontières avec l’Algérie et avec la Lybie restent fermées, fait actuellement face à un regain des contaminations à la Covid-19, avec plusieurs dizaines de cas chaque semaine. Vingt-six employés de l’aéroport de Tunis, notamment, ont été infectés.

L’épidémie de coronavirus reste à un niveau relativement bas dans ce pays (1500 cas et 51 morts). Mais le port du masque devrait redevenir obligatoire dans les lieux clos dans les jours à venir.

Situation inquiétante au Maroc

Le royaume chérifien doit lui aussi affronter un rebond de l’épidémie, avec quelque 522 nouvelles contaminations en 24 heures, dimanche. Le Maroc, en état d’urgence sanitaire au moins jusqu’au 10 août, n’accueille que ses ressortissants et les résidents étrangers, depuis le 14 juillet.

Les personnes qui souhaitent voyager au Maroc doivent présenter deux tests COVID (un PCR et un sérologique) négatifs datant de moins de 48 heures. Le trajet par bateau se fait depuis seulement deux ports, à savoir Sète en France et Gênes en Italie. Les liaisons aériennes sont restreintes, d’autant que l’accès à huit villes est désormais interdit, et parmi elles Casablanca, la capitale économique, Marrakech, Tanger, Fès et Meknès.

Frontières fermées en Algérie

Les frontières algériennes restent fermées depuis le 16 mars, mais la compagnie aérienne nationale Air Algérie envisage de reprendre les vols depuis Marseille le 16 août prochain et éventuellement depuis Bordeaux vers Oran et Alger.

Rien n’est sûr cependant, d’autant que l’Algérie a été retirée jeudi de la liste européenne des pays exemptés de restrictions de voyage. Une décision qui a surpris outre-Méditerranée, l’Algérie maintenant justement ses frontières fermées pour éviter les « cas importés ».