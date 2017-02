Une météorite verte traverse le ciel des Etats-Unis (VIDEO)

Une boule de feu aux reflets verts dans le ciel, un éclair de lumière, une brève trainée jaune et puis plus rien. Le spectacle n'a duré que quelques secondes mais ceux qui ont eu la chance d'y assister s'en souviendront sans doute longtemps.

Car ce n'est pas toutes les nuits que l'on peut observer la chute d'une météorite. Le morceau de roche spatiale a survolé une partie des Etats-Unis dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6. Il a été aperçu notamment au-dessus du Wisconcin et de l'Illinois, dans le nord des Etats-Unis. Ce météore a illuminé le ciel vers 1h30, heure locale (dimanche à 18h30 heure française) et aurait terminé sa course dans le célèbre lac Michigan qui borde les deux Etats du Midwest.

L'American meteor society avait recensé lundi près de 400 témoignages, la grande majorité d'entre eux provenant de la côte occidentale du lac, sur une distance de plus de 250 kilomètres. Mais des signalements sont également venus du Kansas, du Kentucky ou de l'Etat de NewYork, à parfois quelque 700 kilomètres de là.

Le service météorologique de Milwaukee (Wisconsin) a repéré la météorite par satellite peu avant qu'elle survole le lac Michigan, laissant présager qu'elle y a fini sa course. Selon le directeur du planétarium local, elle devait faire à peu près la taille d'un ballon de basketball. Il est donc hautement improbable de la retrouver un jour.

Quant à la couleur verte de son halo, elle n'est pas inhabituelle et pourrait être due a la présence de nickel au sein du météore.

Les chutes de tels objets célestes ne sont pas rares mais ne sont pas toujours repérées. En France, entre dix et 20 météorites suffisamment grosses pour être récupérées tombent chaque année, mais la plupart restent introuvables.

(Voir ci-dessous des images de la chute de la météorite):