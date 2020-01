Fleeceware : Alerte à une nouvelle arnaque sur votre smartphone!

C’est un nouveau danger sur Google PlayStore: les Fleeceware, des applications basiques pour lesquelles vous risquez de débourser des dizaines, voire des centaines d’euros. Une belle arnaque à échelle mondiale bien installée dans votre smartphone sous Android.

Le Fleeceware est un phénomène particulier. Il ne s’agit pas ici de voler vos données personnelles, mais de prélever des frais particulièrement élevés parce que vous avez oublié de vous désabonner.

Une application de récupération de photos fait ainsi payer un abonnement annuel de 199,9$ en se servant directement sur votre compte bancaire, une autre vous proposant de lire des QR Code 104,99€ pour 72 heures d’utilisation…

Des abonnements excessifs

Comment est-ce possible? Ces applications annoncées comme gratuites vous incitent à essayer de nouvelles fonctionnalités pour une somme modique. Séduit, vous entrez vos coordonnées bancaires et payez le petit euro généralement demandé, sachant que vous pouvez «résilier votre abonnement à tout moment».

Les Fleeceware, qui se caractérisent par des périodes d’essais très courtes, généralement trois jours, comptent en réalité sur les utilisateurs étourdis, ceux qui oublient de se désabonner. Le prélèvement automatique fait alors son œuvre. Et les utilisateurs n’y peuvent plus rien, même la désinstallation de l’application ne supprime pas l’abonnement.

C’est en fait la durée de la période d’essai et le montant des sommes à payer qui fait de ces Fleeceware des applis malveillantes. Imaginez-vous débourser 214€ pour quelques centaines de GIFs?

De nouveaux Fleeceware

La société experte en cybersécurité Sophos avait sonné l’alerte à l’automne, et confirme que le phénomène persiste en ce début d’année même si Google Play «a bien supprimé les applications que nous lui avions précédemment signalé», note l’entreprise. Sophos a ainsi listé, mi-janvier, 25 nouvelles applis de ce type, totalisant 600 millions de téléchargement.

L’entreprise américaine invite les utilisateurs Android à prendre garde aux applications avec «essai gratuit» et dans tous les cas à lire attentivement les conditions d’utilisation, particulièrement sur la durée de la période d’essai, le coût de l’abonnement et modalités de désengagement. Plus ces dernières sont compliquées, plus il faut se méfier, voire carrément s’abstenir.