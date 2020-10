Amazon prime day: gare aux faux avis

Le Prime Day 2020 d'Amazon a lieu aujourd'hui mardi 13 d'octobre, jusqu'à demain. Cette opération annuelle, qui a lieu en juillet d’habitude, a été repoussée au mois d'octobre à cause de la crise sanitaire. Cette configuration inédite donne l'occasion aux clients Amazon Prime d’avancer leurs achats de fin d'année, et de bénéficier des ventes flash et des facilités de paiement proposées par Amazon. Malgré le contexte actuel peu propice à la consommation, ces offres vont encourager des milliers de clients Amazon à dépenser des centaines d’euros sur la plateforme. C'est donc l'occasion de rappeler qu’il faut redoubler d'attention avant d'acheter, pour ne pas tomber sur les faux avis qui sont courants sur Amazon.



Les spécialistes s'attendent à des records de ventes malgré la crise



Selon le site eMarketer les consommateurs pourraient profiter de cette journée pour dépenser massivement dans les achats en ligne, en raison de l'épidémie qui limite les possibilités de shopping traditionnel, et surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Cela devrait se traduire par une journée record en terme de ventes pour Amazon, qui pourraient être jusqu'à 500 fois plus importantes que la normale, malgré le contexte économique incertain.

Selon le média américain CNBC le “prime day” est surtout une occasion uniue pour les vendeurs: «Il y a plus de 100 millions de membres payants d'Amazon Prime, ce qui offre aux vendeurs offrant des promotions la possibilité de rivaliser à l'échelle mondiale, avec les plus grandes entreprises de la planète.»



Le Covid-19 a bouleversé les "Amazon's Choice"



Mais attention, même lors du “Amazon prime day”, il faut rester très méfiant par rapport à l’un des principaux problèmes du e commerce: les faux avis. Cette manipulation des commentaires et notes des clients à propos des produits vendus en ligne poussent des milliers de clients à acheter des articles qui ne correspondent pas vraiment à leur description. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais la crise du Coronavirus aurait aggravé la situation. La pandémie a en effet fait exploser le nombre de clients d'Amazon, et , selon le site spécialisé dans l'analyse des avis en ligne Fakespot, en mai 2020, 58% des produits proposés à la vente sur Amazon.co.uk étaient accompagnés de fausses critiques!

Amazon a déclaré au Financial Times que l'entreprise prenait cette fraude au sérieux et utilisait de technologie d'intelligence artificielle pour repérer les mauvais utilisateurs, et surveiller les commentaires. Selon Amazon, une enquête interne est en cours pour vérifier les conclusions du rapport de Fakespot. «Nous voulons que les clients d'Amazon achètent en toute confiance en sachant que les avis qu'ils lisent sont authentiques et pertinents», a déclaré la société, ajoutant qu'elle suspendrait et poursuivrait immédiatement les vendeurs qui enfreignent ses conditions d'utilisation.

L’Usine Digitale rappelle que ces notes et commentaires ne sont pas anodins, car ils sont pris en compte par Amazon pour déterminer la mise en valeur de certaines références en les certifiant "Amazon's Choice". Il faut donc aussi se méfier de ce label en théorie qualitatif, qui peut se révéler trompeur.



Redoublez d'attention et suivez nos conseils pour éviter les pièges



Face à une avalanche de promotions, un utilisateur peut s'emballer, et prendre moins de précautions avant d'acheter. C'est même le principe du prime day, puisque les offres spéciales sont disponible seulement pendant 24h, et dans des quantités limitées. Il faut donc se dépêcher d'acheter, et au lieu d'analyser les caractéristiques et détails des produits, on se contente souvent de lire rapidement les avis et les notes, alors que ceux-ci sont souvent faux. Pour éviter les pièges, nous avons quelques astuces simples, qui permettent de repérer les faux avis:

Le conseil de base: méfiez-vous des avis très génériques et enthousiastes comme "Super produit! Pas du tout déçu!", car la probabilité qu'ils aient été postés automatiquement par des robots est très grande. Autre astuce: vérifier l'historique de l'auteur de l’avis. C'est une méthode infaillible pour savoir s'il faut s'en méfier.