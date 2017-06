Arrivée imminente des extraterrestres: la NASA dément les affirmations d'Anonymous

La Nasa est sur le point d'annoncer la découverte d'une vie extraterrestre intelligente. C'est en tout cas ce qu'affirme le groupe de pirates informatiques Anonymous sur le site anonews au travers d'un texte et d'une vidéo publiés le 20 juin dernier. "La NASA dit que les extraterrestres arrivent!", n'hésite-t-il pas à écrire.

Leur source? Les déclarations de Thomas Zurbuchen, astrophysicien et responsable adjoint de la Direction des missions scientifiques de la NASA qui s'était exprimé fin avril dernier devant le Congrès américain.

"Au vu de toutes les différentes activités et missions dédiées à la recherche de preuves d’une vie extraterrestre, nous sommes sur le point de faire l’une des plus profondes et inédites découvertes dans l’histoire", avait-il dit.

Il n'en a apparament pas fallu plus au groupe de hackers célèbre pour ses théories du complot pour y voir l'annonce d'une arrivée massive de petits hommes verts. Il semble cependant avoir oublié un léger détail qui semble justifier plus logiquement les propos de Thomas Zurbuchen.

En effet ce même 20 juin, l'agence spatiale européenne avait annoncé la découverte de 219 nouvelles exoplanètes (planètes situées dans d'autres systèmes solaires que le nôtre). Parmi elles, une dizaine se situent à une distance appropriée de leur étoile pour que de l'eau à l'état liquide s'y trouve. Une condition sine qua non à l'apparition de la vie. Des résultats aux "implications significatives dans la recherche de la vie" avait précisé la Nasa.

Thomas Zurbuchen a cependant répondu au buzz ce mardi 27, assurant que "contrairement à certaines affirmations, il n'y aucune annonce imminente de la Nasa concernant la vie extraterrestre".

Contrary to some reports, there’s no pending announcement from NASA regarding extraterrestrial life. — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 26 juin 2017

Il est cependant difficile de définir la valeur à accorder au texte et à la vidéo diffusée sur anonews, car Anonymous est un groupuscule sans réelle hiérarchie. Il peut donc s'agir d'une plaisanterie, d'un canular ou même d'un piratage des pirates.