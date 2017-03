Apple: 300 millions de comptes iCloud menacés, comment se protéger?

Un groupe de hackers fait chanter Apple. Les pirates informatiques qui se présentent sous le nom de "Turkish Crime Family" affirment pouvoir accéder à pas moins de 300 millions de comptes iCloud et menacent d'en effacer toutes les données si la marque à la pomme ne leur verse pas une rançon de 75.000 dollars (environ 70.000 euros) en monnaies virtuelles (bitcoins ou ethereum), ou encore 100.000 dollars en cartes cadeaux iTunes.

Plus d'un tiers des utilisateurs du service qui en compte près de 800 millions à travers le monde seraient donc concernés. Pourtant Apple s'est montré clair: pas de négociations avec les pirates informatiques. Que faire alors pour savoir si son compte est menacé et le protéger?

Aucune protection n'est parfaite, mais des signes annonciateurs d'un piratage existent. Le plus évident est un e-mail envoyé par Apple témoignant d'une activité suspecte. Il peut s'agir d'une notification informant que votre compte a été activé depuis un autre appareil que le(s) votre(s). Ou encore une confirmation que votre mot de passe a bien été modifié alors que vous n'avez rien fait de tel.

Plus généralement, lorsque l'on constate une action dont on n'est pas à l'origine (envoie ou suppression de messages, achats, modifications des informations personnelles), cela peut indiquer qu'une tierce personne a accédé à ce compte.

Dans une telle situation, modifier son mot de passe est un premier réflexe à avoir. Il convient toutefois de se méfier des e-mails dits "d'hameçonnage" qui se font passer pour officiels afin d'obtenir le code de l'utilisateur.

S'il est impossible de modifier son mot de passe, cela accrédite la thèse d'un piratage. Il est nécessaire de vérifier et mettre à jour toutes les informations de sécurité et personnelles, ainsi que de s'assurer que les adresse liées au compte sont les bonnes. Il ne faut pas non plus hésiter à contacter l'assistance d'Apple ou celle du fournisseur d'adresse e-mail.

Ces mesures peuvent permettre de détecter ou faire cesser un piratage même si elles ne protègent pas de tout, notamment d'une attaque éclaire sans signe annonciateur et d'une suppression des données. Pour éviter de tout perdre, le plus sûr reste de sauvegarder ses données sur un support physique et non-connecté comme un disque dur externe.

Les menaces de "Turkish Crime Family" sont de grande ampleur, mais il est permis de douter de leur valeur. En effet, les hackers ont publié une vidéo dans laquelle il accèdent au compte iCloud d'une personne et sont prêts à tout supprimer. Mais rien ne prouve qu'ils sont capables d'étendre cet acte à 300 millions de personnes. Par ailleurs, selon le site Motherboard qui a révélé l'affaire, les déclarations des hackers seraient parfois incohérentes.