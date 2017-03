Australie: un iPhone 6 Plus explose dans une boutique de réparation (VIDEO)

Il a dû avoir une belle frayeur. Le 13 mars dernier en Australie, un homme, accompagné de sa femme, s'est rendu dans une boutique pour faire réparer l'écran de son iPhone 6 Plus. Alors qu'il s'apprêtait à le remettre au réparateur, le propriétaire du téléphone a exercé une petite pression sur le portable, provoquant l'explosion du smartphone. Paniqué, l'homme a machinalement lancé le téléphone sur le comptoir, en direction du réparateur. Toute la scène a été filmée grâce à la caméra de vidéosurveillance.

Rapidement, la fumée s'est mise à envahir la salle comme le montre la séquence à voir un peu plus bas. Le réparateur s'est alors empressé d'aller chercher un extincteur avant de l'asperger pour arrêter les dégâts. Face à ce nouvel incident, le personnel a rapidement été évacué et la boutique a du être fermée durant toute la journée. A la fin de la vidéo, les internautes peuvent voir le smartphone complètement carbonisé.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident a lieu avec un iPhone 6 Plus. En octobre dernier, un smartphone conçu par Apple avait explosé dans la poche arrière du pantalon d'un jeune homme alors qu'il était en cours au collège de Burlington County (Etats-Unis). Mais heureusement, l'élève avait pu rapidement l'enlever de son jean. Un peu plus tard, le jeune homme avait confirmé que son iPhone 6 Plus n’avait que six mois et qu'il n’était pas en charge au moment des faits.

Plus récemment, le 2 février dernier, le téléphone d'une habitante de Palm Harbor en Floride avait également explosé pendant son sommeil alors qu'il se trouvait sur la table de nuit. Le feu provoqué par la combustion de l’appareil commençait à embraser les rideaux et sa taie d’oreiller. Mais sa propriétaire s'est réveillée à temps pour l'éteindre.

(Voir ci-dessous la vidéo de l'explosion de l'iPhone 6 Plus):