Bill Gates a interdit à ses enfants d'avoir un smartphone jusqu'à 14 ans

On peut être un magnat de l'informatique et un inventeur de nouvelles technologie de génie sans pour autant être particulièrement permissif dans ce domaine avec ses enfants. En témoigne la confidence de Bill Gates au sujet de l'âge auquel les siens ont pu avoir un smartphone.

Au quotidien britannique The Mirror, le fondateur de Microsoft a expliqué avoir "interdit les téléphones à table (…) à ses enfants avant qu’ils aient eu 14 ans". Et d'ajouter que ces derniers se sont d'ailleurs beaucoup plaints de ce qu'ils vivaient comme une discrimination, arguant "que leurs amis en avaient déjà tous un".

Invité de RTL ce mercredi 13, Bill Gates a développé sur le modèle d'éducation qu'il a donné à sa progéniture. "Les enfants ne lisent pas assez de livres et ne sortent pas assez. (…) Il faut s’assurer que les enfants sont équilibrés, qu’ils aient des activités équilibrées. Je pense que nous avons eu beaucoup de chance pour l’instant", a-t-il souligné à propos de ces enfants désormais âgés de 15, 18 et 21 ans.$

L'ex-patron de Microsoft qui participait au One Planet Summit organisé à Paris, a annoncé un investissement massif dans le domaine de l'agriculture pour venir en aide aux cultivateurs d'Afrique et d'Asie du sud-est. Ce ne sont pas moins de 300 millions de dollar qui vont être investis. Bill Gates a souligné qu'il était nécessaire de leur fournir de meilleures semences. "Il faut leur donner de meilleures graines, des graines plus productives qui peuvent résister à la chaleur à la sécheresse. C’est ce que nous devons faire et c’est une très belle manière de leur éviter cette souffrance", a-t-il expliqué.