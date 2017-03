Colombie: les ossements d'un dinosaure, datant de 127 millions d'années, découverts par des paléontologues

C'est une découverte rare et particulièrement précieuse que vient de faire une équipe de paléontologues en Colombie. Jeudi 2 en effet, en plein cœur de la Cordillère des Andes, dans la ville de Villa de Leyva, des scientifiques ont exhumé les restes d'un plésiosaure.

#Informamos Histórico hallazgo Paleontológico en Villa de Leyva

Comunicado de prensa 005 de 2017 https://t.co/Qu9hARghD7 pic.twitter.com/zOTpRKESQD — Servicio Geológico (@sgcol) 7 mars 2017

Cet animal est un reptile marin, proche du fameux "monstre du Loch Ness" écossais, mesurant entre six et huit mètres de long. Ce dinosaure a vécu à l'époque dite du "crétacé inférieur", soit une période dans un intervalle entre 65,5 et 145n5 millions d'années avant notre ère. C'est d'ailleurs cette ancienneté exceptionnelle –estimé dans le cas présent à environ 127 millions d'années– qui rend la découverte aussi incroyable pour les chercheurs. "Ce type de découverte est de grande importance scientifique puisqu'elle est unique dans le monde au regard de l'âge géologique auquel elle appartient" expliquent d'ailleurs les paléontologues.

La Cordillère des Andes a donc une fois de plus délivré un véritable trésor en termes de fossiles, ce qui n'étonnera guère quand on sait à quoi ressemblait la région à l'époque du crétacé inférieur. Plongée sous les eaux, de très nombreuses espèces évoluent dans cet environnement aquatique, qui a délivré sporadiquement quelques magnifique spécimens donnant une idée de la richesse de la vie dans la zone dans ce passé très lointain. En 2014, au Venezuela, c'est l'os d'un dinosaure datant de 200 millions d'années qui a ainsi été découvert.

Le plésiosaure, lui, a été découvert dans de nombreux endroits de la planète, allant l'Amérique du Sud à l'Allemagne en passant par le Maroc.