Comment ne plus apparaitre sur l'annuaire inversé de Facebook?

C'est une nouvelle entorse à la protection des données personnelles qui viennent de remarquer des internautes au sujet de Facebook. En effet le réseau social dispose d'un annuaire inversé qui permet de retrouver des gens avec leur numéro de téléphone portable (ou leur adresse mail) qu'ils ont renseigné lors de l'ouverture du compte.

Et ce même si l'utilisateur de Facebook a choisi d'utiliser un pseudo pour justement ne pas pouvoir être identifier sur le réseau. C’est en tout cas ce qu’a pu constater, dans un tweet posté le mercredi 7, Jean-François Pillou, directeur du développement numérique au Figaro.

Le meilleur annuaire inversé mobile est ... Facebook !

Tapez le numéro de portable de n'importe qui dans la barre de recherche sans espace et ... tadaa ! Merci qui ? Merci la protection de la vie privée ! #rgpd pic.twitter.com/F7CuRReCCR — Jean-François Pillou (@jeffpillou) 7 mars 2018

La firme de Menlo Park utilise les numéros de téléphone et les adresses mail, en cas de piratage par exemple, pour permettre de vérifier si vous êtes bien le détenteur légitime d’un compte. Par défaut, ces deux données sont accessibles à tous.

Afin de retrouver un peu de confidentialité, une méthode existe, et elle est heureusement très simple. Il suffit pour cela d'aller dans les paramètres de votre compte (soit en haut à droite de l'écran). Une fois dans ceux-ci, il faut sélectionner l'onglet "confidentialité". Il faut alors modifier les paramètres existants, et plus précisément les options "Qui peut vous trouver à l’aide de l’adresse e-mail que vous avez fournie?" (passez de "Tout le monde" à "Amis"), et "Qui peut vous trouver à l’aide du numéro de téléphone que vous avez fourni?" (même manœuvre).

Une autre solution consiste à ne plus lier le numéro de téléphone avec votre compte Facebook. Mais cette manipulation entraîne l'impossibilité de recevoir des notifications du réseau social suite à cela. A noter que l'entreprise vous demandera alors régulièrement de renseigner le numéro afin de "les aider à protéger votre compte".