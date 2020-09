Conséquences sanitaires de la 5G : un rapport très prudent

Un rapport sur les « aspects techniques et sanitaires » de ce déploiement a été publié sur les sites des ministères de la Transition écologique, de la Santé et de l’Economie. Il se révèle prudent. La France mettrait-elle la charrue avant les bœufs ?

Après avoir planché pendant deux mois, un temps qualifié de « très contraint », des représentants du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), du Conseil général de l’économie (CGE), de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale des finances (IGF), ont donc rendu leur copie [1].

Celle-ci n’est pas si rassurante que cela sur les inquiétudes sanitaires liées à la 5G, les auteurs du rapport précisant d’ailleurs « se limiter à des recommandations d’ordre général ». Tout en notant que

« Les investigations de la mission n’ont pas porté sur les aspects environnementaux et énergétiques (…), ni sur les conséquences sanitaires non liées aux ondes électromagnétiques »

Les ondes et leurs effets

L’exposition aux ondes électromagnétiques et ses conséquences sur la santé fait effectivement partie des principales inquiétudes liées à la 5G. Il est établi que les champs électromagnétiques ont un effet thermique sur les tissus, comme le précise l’OMS. D’autres effets biologiques sur des paramètres comme la tension ou le sommeil ont également été démontrés.

Ces effets ont-ils des conséquences sur la santé ? « Pas à court terme », répondent de concert les agences sanitaires nationales et internationales. Sur le long terme, « des débats persistent » souligne le dernier rapport

français. On n’est guère plus avancé… L’OMS a néanmoins classé les ondes radio comme « possiblement cancérogènes pour l’homme » en 2011.

Les effets des ondes électromagnétiques dépendent également de facteurs comme la puissance des fréquences, la proximité et le temps d’exposition. Un rapport de l’ANSES montre qui plus est qu’il faut tenir compte du type de peau, qui modifie la conductivité des tissus.

Une chose est sûre :

« Plus la fréquence des ondes électromagnétiques augmente, plus les ondes sont absorbées par les couches superficielles de la peau et plus la profondeur de pénétration de ces ondes diminue »