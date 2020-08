COVID-19: Comment bien désinfecter son téléphone portable pour éviter la contamination?

La plupart des gens ne se séparent jamais de leur téléphone portable, et cela est encore plus vrai en période de vacances ou pendant les voyages: il est indispensable pour prendre des photos, et rester en lien avec les amis, la famille ou les collègues éloignés. En raison de cet usage permanent et compulsif, et du contact très fréquent des téléphones avec les mains, le visage, et des surfaces potentiellement contaminées, les portables sont de véritables nids à microbes. Alors en pleine pandémie, et au coeur des vacances d'été, il est crucial d'apprendre à bien désinfecter son téléphone, et à l'utiliser de manière hygiénique.



Se laver les mains régulièrement évite de se contaminer par son téléphone



Le coronavirus reste présent sur les surfaces pendant neuf jours ou plus, et même si jusqu'à présent les preuves sont insuffisantes pour prouver qu’il peut contaminer après plusieurs jours, mieux vaut être prudent. Avec son téléphone, il faut donc procéder comme avec toute surface potentiellement contaminée: se laver les mains doit être un réflexe, dès que l'on touche une surface suspecte. C'est évidemment difficile, sachant que l'on touche son téléphone parfois en permanence, mais cela permet de réduire le risque de contamination.

En plus du lavage fréquent des mains, la désinfection du téléphone fréquente peut-être un complément.



Éviter l'alcool et le gel hydroalcoolique sur les téléphones



Certaines personnes ont pris l'habitude d'essayer de désinfecter leurs objets du quotidien en même temps que leurs mains, en aspergeant allégrement leur téléphone, leurs clés, etc, avec du gel hydroalcoolique ou même de l'alcool pur. Il faut pourtant éviter de le faire, car l'alcool peut décaper les revêtements oléophobes et hydrophobes qui empêchent l'huile et l'eau d'endommager votre écran et les ports de connectivité. De plus, le gel hydroalcoolique n'adhère pas correctement aux écrans à cause de la glycérine .

Les lingettes désinfectantes contenant 70% d'alcool isopropylique pour nettoyer l'écran de votre téléphone sont les plus adéquates. Si vous n'aimez pas les lingettes, l'alcool isopropylique à 70% est disponible dans le commerce en flacon, et il peut être appliqué avec chiffon doux lorsque votre appareil est éteint et débranché.



Les fabricants s'inquiètent de l'hygiène de votre portable



Depuis le début de la pandémie de coronavirus, Apple a actualisé ses recommandations de nettoyage pour enfin accepter l'utilisation de désinfectant Clorox sur les produits Apple mais indique qu’il faut éviter d'utiliser des agents javellisant.

Samsung a aussi déclaré que ses clients peuvent utiliser une solution à base d'alcool à 70% d'éthanol ou d'alcool isopropylique, appliquée avec un chiffon en microfibre.

Le fabricant d'appareils électroniques coréens est conscient de la tendance mondiale en faveur de la désinfection des objets d'usage quotidien et, début juillet, Samsung a alncé un chargeur qui désinfecte les téléphones portables avec des rayons uv: Ie “TFIT UV Sterilizer”.

Ce chargeur en forme de boîtier élimine 99 % des bactéries en 10 minutes et peut stériliser tout type d'objet qui rentre dedans : téléphone, mais aussi lunettes, clés, carte de crédit. Samsung n'a malheureusement pas spécifié si ce chargeur-désinfectant peut éliminer le SARS-CoV-2.



Les boitiers UV, une alternative écologique



La désinfection par rayons UV était déjà utilisée dans l’industrie agro-alimentaire, les hôpitaux, les lieux publics, et avec la pandémie actuelle, cette technologie a acquis une véritable notoriété auprès du grand public.

Même si le boîtier Samsung n'est conforme contre la Covid, une société montpelliéraine, T.Zic, propose un boitier qui permet de désinfecter un téléphone portable, un stylo, une clé, un badge ou un masque, avec cette technique. Le boîtier Uvo Care, selon ses créateurs, utilise la technologie LED UV pour éliminer les virus, dont le Covid-19.

La start-up propose aussi son boitier comme une alternative écologique aux produits désinfectants, car il permet de désinfecter plus facilement les masques réutilisables et épargne l’utilisation de tonnes de lingettes désinfectantes jetables