Découvrez les mots de passe les plus piratés en 2016

Nombreux sont ceux qui choisissent des mots de passe plutôt faciles pour s'en souvenir. Mais ils sont également nombreux à prendre le risque de se faire pirater leurs comptes. Keeper Security, une entreprise spécialisée dans l’informatique, vient de livrer son palmarès des pires mots de passe utilisés par les internautes en 2016. Et sans grande surprise, c'est le "123456" qui se place à la tête de ce classement. Une combinaison de chiffres employée par 17% des utilisateurs, soit deux internautes sur dix. Dans le top 5 se trouvent également les mots de passe: "123456789", "qwerty", "12345678" et "111111". S'en suivent: "1234567890", "1234567", "password", "123123" et "987654321".

"La liste des mots de passe les plus fréquemment utilisés a peu changé depuis ces dernières années… Cela signifie que l’éducation des utilisateurs a ses limites. Quand bien même ils sont conscients des risques, seule une minorité des utilisateurs prennent le temps ou font l’effort de se protéger", ont expliqué les analystes de Keeper Security dans leur communiqué précisant que"les administrateurs réseau et les responsables de sites web doivent faire des efforts pour eux". D'après leurs conclusions, les 25 premiers mots de passe listés représentent 50% des dix millions de mots de passe dérobés récemment. Alors si le vôtre se trouve dans la liste ci-dessous, il est préférable de le changer.

Pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), un bon mot de passe doit être suffisamment long, et faire au moins huit caractères. Il doit être composé d’au moins trois types de caractères différents parmi les quatre types de caractères existants (majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux). Enfin, il ne doit pas avoir de lien avec son détenteur (nom, date de naissance…).

(Ci-dessous liste des mots de passe les plus piratés en 2016):

123456

123456789

qwerty

12345678

111111

1234567890

1234567

password

123123

987654321