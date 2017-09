Envie de partir à nouveau en vacances? Google Trips arrive en français (vidéo)

Disponible depuis septembre 2016 en anglais, l'application Google Trips ("Google voyages") est disponible en français depuis mercredi 6. Cette application du géant américain permet à ses utilisateurs d'organiser leurs séjours dans les grandes villes touristiques des quatre coins de la planète.

Sur le logiciel, pas moins de 200 communes sont déjà recensées. Copenhague, Barcelone, Berlin, New York, Paris... les métropoles les plus visitées du monde sont enregistrées. Pour chacune d'elles, l'application propose une multitude d'activités culturelles, insolites ou même sportives, des cartes ou bien des restaurants. En plus des itinéraires prédéfinis proposés, il est possible d'en créer un sur mesure.

Ce planificateur de voyage permet aussi d'organiser précisément les journées du séjour à l'aide de cartes précises. Les réservations d'hôtel ou d'avion sont directement récupérées depuis le service Gmail (le service de messagerie de la firme) tandis que l'application envoie des notifications à chaque fois qu'une activité prévue doit commencer. Et s'il pleut et que l'utilisateur avait prévu de visiter un parc? Pas de problème, Trips prend automatiquement en compte la météo sur place.

Et Google a décidément pensé à tout: toutes les fonctionnalités sont utilisables hors connexion. Car les voyageurs n'ont pas tous un forfait téléphonique incluant la data (via 4G par exemple) à l'étranger. Il est donc possible de télécharger toutes les cartes et réservations avant le grand départ et de les consulter à tout moment.

Jusqu'ici disponible uniquement en anglais, Google Trips est maintenant disponible en français, allemand, portugais, italien, japonais et espagnol sur App Store et Play Store.