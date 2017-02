Espace: la NASA va annoncer une découverte sur les exoplanètes

La NASA joue encore une fois sur le suspense. L'agence spatiale américaine a en effet annoncé lundi 20... qu'elle allait annoncer quelque chose ce mercredi 22. Une technique de "teasing" qu'elle avait déjà employée suite à des découvertes majeures comme la présence d'eau sur Mars ou sur Europe, l'un des satellites de Jupiter, sous forme de geyser et d'un océan souterrain.

Cette fois-ci cependant, l'annonce -qui doit avoir lieu lors d'une conférence de presse à 19h, heure de Paris- ne devrait pas concerner notre système solaire mais une ou plusieurs exoplanète(s) (appartenant à un autre système).

"La NASA tiendra une conférence de presse à 13h, heure de la côte est, le 22 février pour présenter de nouvelles découvertes sur les planètes qui orbitent autour d'autres étoiles, connues sous le nom d'exoplanètes. L'évènement sera retransmis en direct sur la chaîne de télévision et le site de l'agence", prévient-elle. Mais ce sont les seuls éléments qui ont filtrés, et la NASA insiste sur le fait qu'aucune information ne doit être diffusée avant cette conférence.

New discovery! We're announcing new findings on planets orbiting other stars tomorrow at 1pm ET: https://t.co/TMQHR81RRC Q? #askNASA pic.twitter.com/XrGdHJXXmT

— NASA (@NASA) 21 février 2017