Facebook, votre futur coach vestimentaire ?

Dans le cadre de l’International Conference on Computer Vision 2019, Facebook a présenté un projet d’intelligence artificielle dont le but est de nous aider à mieux nous habiller !

Le dilemme du choix des vêtements le matin, avant de partir au travail, est parfois un calvaire. De longues minutes face au miroir à se demander s’il faut mettre la chemise dans le pantalon, ou à l'extérieur du pantalon? Ou bien faut-il changer toute la tenue? En analysant votre reflet, Facebook pourra vous recommander un petit changement qui promettra de vous laisser satisfait.

Facebook veut mettre à disposition sa technologie pour conseiller ses utilisateurs en matière de look !

Baptisée Fashion++, cette application basée sur un algorithme pourra analyser une tenue en temps réel pour suggérer des petits changements de style, qui amélioreront considérablement le look final.

Comment Facebook peut-il formuler des conseils pertinents ?

L’outil a été entraîné aux codes de la mode sur la base de nombreuses photos. Plutôt que de dicter ou de redéfinir ce qui est à la mode, Fashion ++ apprend à partir d’exemples réels, pour créer et donner ses propres conseils pratiques. Vous ne saviez pas que la tendance dicte qu’un sac banane doit maintenant se porter en touriste ? Facebook peut vous l’apprendre. En proposant de modifier une tenue, les algorithmes détectent quels éléments ne vont pas avec la tendance, et proposeront des conseils qui changeront le look : enlever un foulard, ajouter un collier, enlever une couche de vêtement. De petits changements pratiques, qui correspondent parfaitement aux usages du moment.

Un styliste 4.0 ?

L’apprentissage se fait sans besoin d’annotations faites par des spécialistes en la matière. Cette technologie, en phase d'expérimentation, n’est pas encore disponible pour le grand public mais promet de devenir à terme un véritable expert de la mode.

Facebook: un espion dans votre garde robe ou un allié du secteur de la mode ?

Fashion++ démontre les opportunités apportées par Facebook dans le secteur de la mode et les nombreuses utilisations pratiques de ces technologies. Selon le réseau social, de nouvelles façons de créer et de partager les styles pourraient même aider les designers à créer de nouveaux produits.

Qu’en est-il du business model ? aucune information n’a été dévoilée pour l’instant mais il ne serait pas surprenant que cette solution soit mise à disposition des marques afin de recommander leurs propres articles pour optimiser nos tenues.