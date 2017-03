Fertilité: tester la qualité de son sperme grâce à son smartphone, c'est bientôt possible

Plus besoin de se rendre en laboratoire pour tester la qualité de son sperme: il sera bientôt possible de le faire en quelques clics à la maison. Des scientifiques américains viennent de mettre au point un système capable de mesurer la fertilité masculine à l'aide d'un smartphone. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce dispositif, détaillé dans la revue médicale américaine Science Translational Medicine, aurait 98% de fiabilité. Il est actuellement au stade de prototype.

Pour l'utiliser, rien de plus simple. Il suffit d'accrocher un accessoire sur son smartphone. Puis, l'utilisateur doit poser un échantillon de sperme sur une puce électronique, laquelle est insérée dans une fente de l'appareil. Une application du smartphone enregistre ensuite une vidéo des spermatozoïdes avant qu'un logiciel ne prenne le relai et analyse la séquence pour les compter et analyser leurs mouvements. En cinq secondes seulement, le résultat est prêt. Le tout: pour environ cinq dollars (4 euros 50).

"Notre analyse permet d'analyser un échantillon de sperme liquéfié, non purifié et non traité avec un temps de traitement moyen inférieur à cinq secondes et de fournir à l'utilisateur une évaluation de la qualité du sperme basée sur l'Organisation mondiale de la santé (OMS)", ont indiqué les chercheurs. Et d'ajouter: "Notre objectif était de trouver une solution pour faciliter le test d'infertilité masculine en le rendant aussi simple et bon marché que possible, comme le test de grossesse".

Au total, plus de 45 millions de couples dans le monde seraient affectés par l'infertilité. Les hommes en seraient à l'origine dans environ 40% des cas. "Actuellement les hommes doivent fournir du sperme dans un hôpital ce qui est une situation souvent stressante et embarrassante", a expliqué Hadi Shafiee, l'un des auteurs de cette invention estimant que "les tests cliniques actuels pour évaluer le sperme se font en laboratoire, prennent du temps et sont subjectifs".