Foot : des match en réalité augmentée grâce à la 5G

Les fans de foot le savent, on n’a jamais trop d’informations lorsque l’on suit le match de son équipe préférée. Même en étant rivé à l’écran de télévision, il faut toujours aller chercher quelques statistiques en direct sur son portable pour compléter le commentaire du match. Alors imaginez pouvoir visualiser toutes ces statistiques et informations en direct au stade, en réalité augmentée, en pointant simplement votre smartphone vers les joueurs!

Cela sera bientôt possible en France (début 2020), dès que nos téléphones seront équipés de la 5G qui donnera accès à des débits deux fois plus rapides que la 4G. Cette vitesse permettra des innovations mobiles comme l’affichage en réalité augmentée (AR) et en temps réel des statistiques des joueurs de football.

Comment suivre un match en réalité augmentée?

Le supporteur de foot utilisera son portable pour scanner chacun des joueurs et connaître pendant le match leurs performances (la vitesse du joueur, le nombre de passes réussies ou de kilomètres parcourus depuis le coup d’envoi) le tout bien assis (ou debout) dans les tribunes.

L’utilisateur aura également accès à des informations supplémentaires sur un joueur en cliquant dessus, pour lire sa biographie, des articles, voir des vidéos...

Une expérimentation en Allemagne, une première mondiale

Le Volkswagen Arena de Wolfsburg est le premier stade en Allemagne équipé de la 5G. Cette innovation a pu être testée lors du match du Bundesliga Wolfsburg-Hoffenheim (1-1) le 23 septembre dernier. Des invités sélectionnés dans le stade ont pu expérimenter le prototype de la nouvelle application.

Suite au match, le président de la Deutsche Fußball Liga, Christian Seifert, s’est félicité d'aller à la rencontre des besoins des supporters qui utilisent en effet souvent leur smartphone ou tablette pour consulter des informations en direct. Mais pour cela, ils sont obligés de quitter le match des yeux, au risque de manquer une action importante, voire un but!

Selon Seifert, qui analyse ce phénomène, “un nombre croissant de spectateurs utilise un second écran pour consulter des informations pendant les matchs. Demain, grâce à la 5G cela sera aussi possible au stade et sans quitter le match des yeux.”

Une innovation créée par une startup française

L'application a été créée en collaboration avec immersiv.io , une société française spécialisée dans les expériences de réalité augmentée pour les amateurs de sport.

La startup compte continuer à enrichir l'expérience du match en intégrant d’autres données à l'application, comme la vitesse avec laquelle un attaquant se rapproche du but de l'équipe adverse et la réussite de ses tirs au buts précédents.

Le supporter aura ainsi toutes les informations pour mieux décortiquer les matchs, et anticiper les mouvements de ses joueurs favoris.