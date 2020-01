Fortnite et la Croix rouge créent "Liferun" pour apprendre aux gamers à sauver des vies (Vidéo)

Et si, au lieu de tuer, les joueurs de Fortnite jouaient à sauver des vies ? Et s’ils utilisaient leur temps de jeu pour, virtuellement au moins, contribuer à la reconstruction des pays en guerre et venir en aide aux victimes civiles des conflits ? Telle est l’idée de La Croix Rouge qui développe un nouveau mode de jeu baptisé « Liferun », en partenariat avec l’éditeur Epic Games.

Dans ce mode de jeu de Fortnite, les gamers pourront apprendre à soigner les civils, à reconstruire des infrastructures, à déminer des terrains et à distribuer de l’aide aussi rapidement que possible. Ce dimanche 19 janvier, trois célèbres joueurs (Dr Lupo, Lachlan et One Shot Gurl) ont présenté "Liferun" au salon du jeu vidéo PAX South de San Antonio (Texas). Un coup de pub qui devrait permettre de sensibiliser quelques-uns des 250 millions d’adeptes de ce jeu vidéo, devenu véritable phénomène culturel.

Ce n’est pas la première fois que la Croix Rouge utilise les jeux vidéo pour faire promouvoir le respect du droit international : elle avait noué un partenariat avec le studio Bohemia Interactive pour intégrer des messages sur le droit humanitaire dans le jeu Arma 3.

Mais cette fois, donc, le CICR va plus loin en investissant l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Car, comme l’explique la directrice de la communication et de la gestion de l’information du CICR, Jennifer Hauseman, dans un communiqué : « Les jeux vidéo sont depuis longtemps des plates-formes traditionnelles de divertissement et de réseaux sociaux, et nous savons que de nombreux joueurs sont également des soldats actuels, passés ou futurs, des officiers de l'armée, des membres de groupes armés, des PDG d'entreprises, des avocats et des dirigeants politiques. Nous devons leur parler de manière intelligente et engageante pour leur expliquer que les civils souffrent beaucoup dans les conflits ».