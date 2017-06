Google Drive va bientôt pouvoir copier toutes les données de votre ordinateur

Le géant américain Google a annoncé sur un de ses blogs mercredi 14 qu'une nouvelle mise à jour de Google Drive serait disponible dès le 28 juin prochain. Google Drive est un service permettant le stockage de données sur Internet, à l'image de Dropbox ou iCloud. Dans une dizaine de jours, l'outil sera capable de stocker en continu des données au choix voire tout le contenu d'un ordinateur.

Grâce à la future application Google Backup les utilisateurs ne seront plus obligés de sélectionner a posteriori les fichiers qu'ils veulent sauvegarder sur leur cloud. De façon continue les fichiers et dossiers modifiés seront instantanément sauvegardés, les internautes pourront aussi décider de stocker l'intégralité du contenu de leur ordinateur, Mac ou PC, sur Google Drive.

Actuellement, il faut copier les fichiers au fur et à mesure pour les intégrer au service de Google. Backup sera dans un premier temps disponible pour les particuliers, les utilisateurs professionnels devront attendre encore un peu pour pouvoir profiter de l'application. Si elle viendra plus tard, la version "business" du service sera dotée de plus de fonctionnalités spécialement pensées pour les entreprises.

Seul hic, les 15 Go gratuits disponibles sur Google Drive seront plus vite atteints par les utilisateurs qui souhaiteraient enregistrer de nombreux dossiers ou carrément tout le contenu de leur ordinateur. Pour disposer de plus de mémoire de stockage, les internautes devront payer un forfait mensuel plus ou moins cher selon la capacité désirée.