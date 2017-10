Grâce à l'astéroïde qui va frôler la Terre jeudi, la NASA teste son système de défense

A l'échelle de l'univers, l'astéroïde 2012 TC4 va passer à un cheveu de la Terre jeudi 12. Selon les calculs de la NASA, le bolide qui fonce à une vitesse de plus de 50.000 km/h pourrait s'approcher jusqu'à 6.800 kilomètres de la surface de la planète. Et s'il est plus probable qu'il croise selon les derniers calculs à environ 43.000 kilomètres de la Terre, cela reste à titre de comparaison une distance bien inférieur aux 384.000 kilomètres qui nous séparent de la Lune.

Rien à craindre donc selon la NASA qui se réjouit même de l'arrivée de 2012 TC4. L'astéroïde en question ne fait qu'entre 10 et 30 mètres de diamètre quand celui qui a mis fin au règne des dinosaures faisait au moins 10 kilomètres. Il est d'ailleurs un formidable sujet d'étude pour les scientifiques.

Tous les astéroïdes qui croisent près de la terre sont en effet attentivement scrutés. Mais l'arrivée de celui-ci est "une opportunité non seulement pour la science, mais aussi pour tester le réseau d'observatoires et de scientifiques de la NASA qui travaille à la défense de la planète", a fait savoir l'agence spatiale américaine. Toutefois, point de tir de missiles nucléaires ou d'astronaute envoyé sur l'astéroïde pour le faire exploser ici. Mais son arrivée permet à la NASA de tester la capacité de tous les scientifiques et observatoire à travailler ensemble pour détecter ces objets "et répondre à une potentielle véritable menace".

Pour le professeur Vishnu Reddy qui a mené le suivi de 2012 TC4, cela permet de découvrir "nos forces et nos faiblesses dans notre capacité à observer des objets s'approchant de la Terre".