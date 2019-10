Intelligence artificielle : une start-up au secours des dentistes pour la détection des caries

50% des caries et des maladies dentaires ne se détectent pas à priori. La radio, principal outil de diagnostic, manque parfois de précision, et l'analyse des résultats peut varier d’un dentiste à l’autre.

Pour identifier précisément quelle dent soigner et quand, des start-ups font appel à l’intelligence artificielle pour analyser les radios. L’objectif : détecter les caries de façon plus efficace, ce qui permettra des traitements plus rapides et adaptés.

25% de caries en plus identifiés par l’algorithme

Les algorithmes sont capables de détecter des caries là où le dentiste n’avait rien constaté à l’œil nu ou à travers l’analyse de la radio. Après une expérimentation, le logiciel de la start-up VideaHealth, a identifié 25% de caries de plus qu’un groupe de dentistes participant à l’opération. Comme toute technique de machine learning, le logiciel a appris à reconnaître des caries après avoir analysé des millions de cas et continue à s’améliorer en précision après chaque analyse. L’algorithme devient de plus en plus intelligent et offre un nouveau standard dans le diagnostic détectant plus de caries et à un stade plus précoce.

L’IA: le bras droit du dentiste

L’outil est conçu pour faciliter la tâche du dentiste. Il propose une deuxième lecture de la radiographie, qui renforce ou complète l’avis du dentiste.

Outre les caries, VideaHealth peut diagnostiquer d’autres maladies bucco dentaires, comme des infections, des gingivites, des parodontites, etc. Cela permet au dentiste de ne pas passer à côté de complications ou traitements nécessaires, et ainsi éviter des traitements plus chers plus tard.

Détection des caries plus tôt et traitements moins chers

C’est une petite révolution pour le marché dentaire.

La lecture intelligente des radios redonne confiance aux patients en bénéficiant. Plus besoin de consulter différents dentistes pour demander des avis supplémentaires qui peuvent se révéler contradictoires.

Enfin, cette technologie donne des résultats très concrets pour le patient. En détectant les caries très tôt, on augmente la probabilité de rester sur des soins légers. On évite donc les interventions plus invasives et chères, redoutées des patients : des dents dévitalisées pour cause de caries répétées, puis des couronnes, des bridges, et des implants mal remboursés, qui sont une charge importante sur le budget de nombreux ménages.