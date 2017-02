Iphone 8: le chargeur sans fil vendu séparément? La rumeur qui agace les internautes

Dans la vie, il y a certaines choses qui ne s'achètent pas… Et il y en a d'autres qui coûtent cher. Même très cher. En ce début d'année 2017, au cours de laquelle l'iPhone va célébrer ses dix ans, les rumeurs vont bon train sur le coût, le design et les accessoires du bébé d'Apple. En effet, le géant américain de la téléphonie mobile préparerait trois modèles dont l'iPhone 8 et un modèle OLED.

Le site MacOtakara a annoncé que la technologie de recharge sans fil y serait disponible, mais moyennant une hausse des tarifs. Il faudrait en effet débourser plus de 1.000 euros pour s'acheter ce bijou de technologies. Mais ce n'est pas tout, comme pour les Air Pods (écouteurs bluetooth à 179 euros), il faudra acheter le socle de recharge à part et donc rajouter quelques dizaines d'euros de plus au prix de base (minimum 60 euros pour ce type de dispositif).

Cette rumeur, lancée par MacOtakara -qui avait notamment eu raison pour "la mort" de l'iPhone 4-, a réussi en quelques heures à mettre les internautes hors d'eux. Sur les réseaux sociaux, l'indignation est grande. Sur Twitter, certains ont même demandé à Apple de ne plus faire d'iPhone mais de fabriquer des chargeurs qui tiennent la route (nombreux sont les cordons qui ont dû être remplacés dans l'année suivant l'achat).

Malgré tout ça, l'iPhone 8 est, comme tous les modèles de téléphone de la célèbre marque à la pomme, très attendu, notamment pour son design qui devrait être entièrement revisité. Apple mise en effet sur le verre pour 2017. Aucune date précise n'a encore été communiquée pour l'iPhone 8, mais septembre est souvent le mois des nouveautés.