La production d'armes de guerre, prochaine idée d’Elon Musk?

Trouvera-t-on un jour des armes fabriquées par Elon Musk lors des conflits militaires ? Comme à son habitude, le patron de Tesla sonde l’opinion publique sur Twitter, entre projet sérieux et buzz.

"Drone War I": Les drones tueurs se disputent la suprématie en Ukraine

Dans le cadre de la guerre en Ukraine, les nouvelles armes jouent un rôle fondamental des deux côtés. Tant pour le renseignement que pour les attaques, les dernières technologies sont mises au service de la guerre. Elon Musk, qui veut avoir un rôle dans tous les aspects cruciaux de la planète, s'est exprimé sur Twitter à ce sujet, notamment concernant l’impact des drones dans la guerre en Ukraine, et en particulier de l’emploi des drones Shahed iraniens, les “drones kamikazes” utilisés par la Russie, efficaces pour localiser les cibles ennemies et guider les tirs d'artillerie vers elles.

Elon Musk a partagé un article de The Independent sur la question, accompagnée de la mention “Drone War I”. Selon Presse citron, Musk souhaite souligner que les drones utilisés dans cette guerre “n’ont rien de très sophistiqué, malgré leur recours particulièrement massif.” Musk répond ensuite à une question posée en commentaire, au sujet d’éventuels drones Tesla: “Devrais-je fabriquer des armes ? Idéalement, non”.

Le Tesla drone n’aura pas lieu ?

D’autres commentaires à cette publication rappellent que le milliardaire avait promis par le passé qu’il ne se lancerait jamais dans le secteur de l’armement. Alors que la plupart semblent le décourager, certains utilisateurs Twitter considèrent que l'arrivée de Musk avec des outils et des armes de guerre pour les deux parties prenantes du conflit, aiderait à éviter une situation unilatérale qui causerait plus de morts et de tragédies.

Pour un utilisateur, par exemple, la construction d’armes Tesla permettrait d’arriver à “la paix pour le coût le plus faible possible.“ Ce à quoi Elon Musk a répondu “exactement”, ce qui fait planer un doute sur les projets de Musk dans le secteur militaire. Le site hitek remarque aussi que le patron de Tesla n’est pas nouveau dans le milieu. En 2018, un lance-flammes a été commercialisé via le site de The Boring Company, une société de construction de tunnels fondée par Elon Musk en 2016.

Musk ne souhaite plus apporter plus longtemps gratuitement son aide à l'Ukraine via Starlink

En février dernier, lors du début du conflit, Elon Musk avait annoncé que le service Starlink était désormais en fonction en Ukraine et que d’autres terminaux avaient été envoyés en Ukraine. Mais selon Elon Musk, cette aide ne pouvait pas être infinie. Une fois le coup de communication réussi, et lorsque la guerre en Ukraine ne semblait plus pouvoir avoir de fin rapide, Musk a fait remarquer que le coût de l’opération approchait désormais les 20 millions de dollars par mois, ce qui l’a poussé à reconsidérer ses efforts de générosité.

Selon des documents obtenus par CNN la semaine dernière et révélés dans un article le 14 octobre, Musk s’est adressé au Pentagone en septembre dernier pour qu’ils prennent le relais de son opération caritative. "Nous ne sommes plus en position de fournir gratuitement des terminaux à l’Ukraine", aurait-il déclaré, essayant de se débarrasser d’une facture qui ne cesse d’augmenter. Pour trouver d’autres sources de financement, le milliardaire a même proposé l’option des donations privées pour permettre de continuer le déploiement de Starlink en Ukraine.