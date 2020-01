Legaltech: pour surnager dans l'océan administratif et juridique

Une legaltech, de l’anglicisme Legal Technology, signifie «technologie juridique». Elle est née aux États-Unis avec l’apparition de startup venues bouleverser un marché qui était jusque-là, la «chasse gardée» des professionnels du droit. Une activité promise à un bel avenir en France.

En France, nous sommes les champions des démarches administratives et des documents en tous genres de réputation mondiale. Fort de ce constat, il était tout naturel que le phénomène des Legaltech venues d’outre atlantique connaissent un tel succès. Bien que plus long à se développer dans notre pays, ces services commencent à fleurir un peu partout sur le Web. Entre le succès de la dématérialisation et la transition digitale dont tout le monde parle, ces plateformes ont un bel avenir devant elles.

Mais qu’est-ce qu’une Legaltech ?

Les Legaltech proposent, des portails web, des applications et des marketplaces, sur lesquels les internautes peuvent trouver une large offre de services juridiques. Le but de ces legaltechs est de simplifier le service juridique et donc d'instaurer une nouvelle pratique du droit.

Les jeunes entrepreneurs sont friands de tels services, qui leur simplifie l’existence, et leur permet de se concentrer sur leur activité, et de ne pas passer du temps à gérer la partie juridique et administrative particulièrement chronophage et ne générant pas de profits.

MyFormality

Créée en 2018 la startup MyFormality vient de fêter en septembre dernier son premier anniversaire.

En 2018, Valérie Briday, la CEO de cette startup, avait conscience avec ses associés de la lourdeur de la partie administrative et juridique pour les startup et les PME. La France a connu entre 2017 et 2018, une hausse des micro-entreprises de près de 28 %, et la création de sociétés a bondi de 17 %. En 2017 le marché du droit en France représente plus 31 milliards d’euros. Le potentiel de ce marché est simplement énorme et les créateurs de MyFormality l’ont bien compris.

MyFormality propose un portail numérique pour toutes les démarches juridiques, financières et administratives dont les entrepreneurs ont besoin.

Elle propose un service de document juridique vraiment exhaustif. De la création ou la reprise d’une société, aux documents juridiques et fiscaux, contrats CDD, CDI…

La liste est longue, Myformality revendique proposer plus de 5200 documents différents, tous rédigés par des experts.

Le fonctionnement est vraiment très simple. Il suffit de remplir un formulaire, qui permettra aux experts de la plateforme de cerner avec précision la demande et d'y répondre rapidement. Tout se passe en ligne et il est possible de recourir à l’aide d’un expert en visioconférence si nécessaire.

Les documents sont ensuite fournis et stockés dans l'espace personnel de l'utilisateur.

Vous imaginez le gain de temps et d’argent pour une petite PME ou une startup qui n’a pas de budget pour embaucher une secrétaire administrative ou une responsable RH ? C’est une aide précieuse pour de telles structures.

Mais Myformality n’est pas la seule sur ce marché, et d’autres proposent des services de documents en ligne. Le coup de génie de MyFormality est de proposer directement via la plateforme, les services et les conseils d’expert : juristes, avocats, experts-comptables, spécialistes en recouvrement et assureurs, dans le but de simplifier toutes les démarches auxquelles doivent faire face les entrepreneurs. Au total une centaine d’experts.

Divorce, bilan retraite, couverture complémentaire: tout y passe

Pour des tâches ou des besoins plus complexes il est possible d'avoir accès à ces professionnels via la plateforme, et ils proposeront des devis pour leurs services. Un service en toute transparence et en toute simplicité.

Et comme le droit et les démarches administratives ne sont pas réservés qu’aux professionnels, My Formality propose des services pour les particuliers et la vie privée. On peut y trouver des offres de service pour le divorce par consentement mutuel, le bilan retraite, la couverture complémentaire santé, le don manuel…

MyFormality révolutionne véritablement la pratique du droit en offrant des services performants à forte valeur ajoutée. Nul doute que l’on entendra beaucoup parler de cette startup qui monte! Et du mécontentement de nos amis avocats qui voient fondre une bonne parties de leur chiffre d'affaires.