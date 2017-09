La sonde Cassini va s'autodétruire, vingt ans après sa mise en service (vidéo)

Lancée le 15 octobre 1997, la sonde Cassini va s'autodétruire vendredi 15. L'engin de la NASA était arrivé aux abords de la planète Saturne et de ses lunes en 2004. Depuis, elle avait pour mission d'en apprendre plus sur cet ensemble de corps célestes alors assez méconnus des scientifiques.

Cassini a visité une dernière fois Titan, avant de débuter son grand saut appelé "Grand final" par l'organisation américaine. "Aucune mission n'avait jamais exploré cette région unique. Ce que nous avons appris nous aidera à comprendre comment les planètes géantes - et tous les systèmes planétaires partout - se forment et évoluent", est-il écrit sur le site officiel de la mission.

Cassini a par exemple permis d'observer des tempêtes qui avaient lieu sur la géante gazeuse. Le phénomène de "la grande tache blanche", qui a lieu tous les trente ans -soit une année saturnienne-, a aussi pu être immortalisé. Les anneaux de la deuxième plus grosse planète du système solaire ont aussi été scrutés de près, tout comme ses lunes. Avant cette mission, les scientifiques ignoraient jusqu'à la composition de Titan, son plus gros satellite.

Mais les années de bons et loyaux services de la sonde touchent à leur fin et la NASA a indiqué qu'elle entrerait dans l'atmosphère de Saturne vendredi. L'engin n'a tout simplement plus de carburant. Le choc que cela engendrera la fera se décomposer et elle finira sa course en s'écrasant sur la planète qu'elle a observée pendant treize ans. Sur le site de la NASA, il est possible de suivre à quelle distance de Saturne Cassini se trouve mais aussi dans combien de temps sa fin programmée aura lieu.