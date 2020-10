Le cybercrime en hausse: même une machine à café peut extorquer son propriétaire

Le grand public commence à être sensibilisé aux dangers liés au piratage des smartphones, des ordinateurs professionnels ou personnels, ou des comptes sur les réseaux sociaux. Mais il faut ajouter à cela le risque méconnu de piratage des objets connectés, téléviseurs, enceintes, et même des appareils électroménagers comme un frigo ou une machine à café connectée!

Pour ne rien arranger, il semble que les hackers se montrent plus actifs aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Y-a-t-il aujourd'hui plus de risques de piratage? Avec le télétravail, le temps passé et les activités réalisées en ligne de plus en plus nombreuses, le perfectionnement des techniques d'hameçonnage, la pandémie semble aider les hackers, dont les activités illicites sont de plus en plus rentables.



Les usages se transforment, les utilisateurs sont donc plus vulnérables



Il est compliqué de garantir le même niveaux de sécurité informatique dans un cadre professionnel et en télétravail, dans un cadre familial. Les salariés n'ont pas le même degré de vigilance lorsqu'ils travaillent en ligne à la maison: les usages personnelles du télétravailleur et de sa famille se mêlent aux usages professionnels, augmentant la vulnérabilité des postes de travail. Pour les hackers, c'est une opportunité en or, une véritable porte ouverte aux piratages, qui permettent de voler facilement des données qui peuvent être vendues ou même des documents sensibles (photos, rapports confidentiels, etc.) qui peuvent permettre de demander des rançons.



Les hackers sont de plus en plus habiles grâce aux cours en ligne



Comme le souligne Mathieu Vialetay de SentinelOne, startup américaine de cybersécurité; en six mois, la plateforme publique cybermalveillance.gouv.fr, a détecté plus de 300% d’augementation des menaces numériques. Lors du confinement, les pirates ont eu plus de temps que jamais pour se former aux techniques malveillantes, grâce à des tutoriels, des documents de formation qu'ils trouvent en ligne. Les cybercriminels sont plus audacieux, avec des techniques plus agressives et plus efficaces pour gagner de l'argent.



Même une machine à café peut être une faille permettant d’arnaquer l’utilisateur



Martin Hron, chercheur principal chez le fournisseur de sécurité Avast, a publié un article de blog le 25 septembre, pour décrire comment une machine à café connectée peut être piratée.

Il a créé un dysfonctionnement massif de l'appareil, qui ne peut être arrêté qu'en payant une rançon ou en débranchant définitivement l'appareil.

L'attaque consiste non seulement à manipuler le fonctionnement de la machine, mais elle est aussi capable d’allumer en permanence le réchaud et le chauffe-eau de la machine à café. La mauvaise blague ne s'arrête pas tant que l'utilisateur attaqué ne paie pas la rançon ,ou débranche la prise de courant. La machine est rendue inutilisable, car les dysfonctionnement reprennent si elle est rebranchée.

Heureusement, les chances qu'un pirate informatique malveillant découvre qu’une machine à café connectée est celle qui possède une faille de sécurité sont faibles, et il est possible que l'utilisateur préfère jeter sa machine à café, pour éviter de payer la rançon. Cependant, d’autres attaques similaires peuvent s’avérer plus dangereuses, comme le vol d'informations sensibles.



Le hameçonnage fait du piratage une activité très lucrative



Les collectivités locales, qui ont mis leurs employés en télétravail, n'ont pas été épargnées. La ville de Besançon, par exemple, a été victime d'une cyberattaque le 4 septembre. Les pirates peuvent potentiellement se servir des nombreuses données personnelles dérobées pour envoyer des emails frauduleux aux habitants de la ville pour leur extirper des informations. La ville a alerté les habitants et leur a demandé d’etre très vigilants face aux risques de hameçonnage. Selon Mathieu Vialetay certaines tactiques, comme l’extorsion ou la mise aux enchères de données volées, sont susceptibles de se généraliser car c’est une facon d’obtenir “de gains immédiats”.