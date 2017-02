Le prix du nouvel iPhone d'Apple est estimé à plus de 1.000 euros

Apple se doit de marquer les esprits en cette année 2017. Voilà maintenant dix ans que la firme de Cupertino a sorti sur le marché son premier iPhone, lançant ainsi une nouvelle ère des smartphones et révolutionnant le marché du téléphone portable. A cette occasion, un nouveau modèle, dont le nom est encore tenu secret, devrait voir le jour cette année. Selon les rumeurs, il s'agirait de l'iPhone 8 ou iPhone X, un smartphone dernier cri et très haut de gamme dont le prix pourrait dépasser les 1.000 euros. Et ce n'est peut-être pas si étonnant.

La rumeur vient d'une source "informée des plans d'Apple", citée par Fast Compagnie. Ce nouvel iPhone serait "une édition spéciale anniversaire" et "ce qui se fait de mieux". Son prix est largement plausible. Déjà à sa sortie, l'iphone 7 Plus en version 256 Go affichait le prix de 969 euros, et même 1.129 euros en France en édition noir de jais.

En raison du silence de Cupertino, le mystère reste entier autour du nouveau-né d'Apple. Le prétendu iPhone 8 (ou X) présenterait diverses nouveautés haut de gamme qui le différencieraient de ses prédécesseurs. L'appareil devrait être doté d'une résistance à l'eau IP68, et une structure à double dalle de verre placée au dos du terminal, devrait remplacer celle en métal. Mais surtout, d'après le site Begeek qui cite le magasine économique The Bell, le prochain iPhone sera doté d’un écran OLED beaucoup plus cher à produire que le classique écran LED. Cette écran recouvrirait la totalité de l'avant de l'appareil.

Avec cette nouvelle sortie, Apple maintiendrait sa marque de fabrique et restant dans le haut de gamme. Jusque-là, les "Apple Addict" se sont toujours alignés sur le prix pour s'offrir l'excellence. Clubic rappelle que l'essai de la firme d'amoindrir la qualité de son produit avec l'iPhone 5c, en 2013, s'est soldé par un échec.