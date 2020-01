Le vélo fait le plein de high-tech

Pour ceux qui trouvent l'usage du vélo trop simple ou trop dangereux, de nombreuses inventions high-tech voient le jour. De quoi transformer le guidon en tableau de commande digne des motos les plus sophistiquées ou le casque aussi élaboré que celui des pilotes de chasse. Mais quand on aime on ne compte pas les accessoires. Le seul risque étant de tomber dans le gadget, un péché mignon que seul l'avenir démontrera. Revue de toutes les nouveautés cyclistes du moment.

La grève dans les transports en commun aura au moins fait un grand gagnant: le vélo. La petite reine n'a jamais fait autant d'adeptes. Pour profiter de ce marché prometteur, des applications mobiles et objets connectés se lancent à tout va, pour minimiser les dangers mais aussi pour rendre la conduite en vélo "plus facile" ou plus amusante.

À lire aussi: Un vélo électrique qui se recharge tout seul… ou presque

Le casque connecté qui signale, guide et offre assistance aux cyclistes

Le nombre d'accidents de vélo à Paris a augmenté de 63,3 % entre janvier et avril 2019. Les dangers de la circulation à vélo sont clairement un obstacle pour ceux qui hésitent à se convertir à la mode cycliste. Pour les rassurer, l’entreprise Cosmo Connected vient de présenter un casque connecté qui transformerait la sécurité des cyclistes sur la route.

Ce casque est équipé d'un feu rouge qui s'allume quand le cycliste freine, pour avertir les voitures qui suivent le cycliste. Pour indiquer qu’il veut tourner à droite ou à gauche, une télécommande est fixée au guidon pour actionner des clignotants LED dans le casque.

Casque connecté

Un système d'alerte détecte les chutes et, en cas d'accident, prévient les proches via une application mobile. L’alerte est envoyée en moins de trois minutes, en fournissant la localisation exacte du cycliste. À ces options de signalisations vient de s’ajouter une visière qui permet l’affichage des informations sans que le cycliste soit obligé de quitter le chemin des yeux, notamment pour suivre un itinéraire. Si une voiture est sur le point de le dépasser, la visière (qui est aussi disponible en version lunettes) pourra afficher une alerte visuelle pour que le conducteur redouble de précaution. Le casque connecté est déjà commercialisé, mais les lunettes ne sont pas encore lancées sur le marché.

Geovelo: le Waze du vélo

Une application dédiée pour calculer vos trajets en vélo propose de trouver les chemins les plus rapides et les plus sûrs. Comme Waze, Geovelo offre la possibilité de centraliser les signalements des usagers, pour le meilleur et pour le pire. Selon Antoine Laporte-Weywada, directeur du développement chez Geovelo “en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir signaler les dangers ou les problèmes d'infrastructures que je rencontre sur mon trajet (nid de poule, sentiment d'insécurité, etc.). Ces contributions sont partagées avec les autres utilisateurs de l'application, mais aussi les collectivités partenaires.” L’application est également disponible partout en Europe. Il ne reste plus qu'à pédaler, quand même.

Le vélo électrique : comment circuler plus facilement et éco-responsable

Pour ceux qui évitent de prendre le vélo par peur de faire face à des montées trop difficiles ou des trajets trop longs, voici quelques innovations pour électrifier vos trajets toute en respectant l'environnement.

Si vous êtes concerné par le zéro-déchet, et que vous ne voulez pas jeter votre vieux vélo à la poubelle, l'électrifier est peut-être solution. L’entreprise Teebike, propose une roue connectée qui remplace votre ancienne roue. À l’aide d’une application, elle peut se connecter à votre smartphone via Bluetooth, pour ajuster les niveaux d’assistance électrique à votre guise.

Louer un vélo

Si pour faire face aux bouchons, vous passez au vélo électrique seulement pendant les grèves, il existe également des plateformes de location en ligne comme Veligo, qui permettent de louer un vélo électrique longue durée.

Les nouvelles technologies offrent ainsi non seulement des trajets en vélo plus sûrs et mieux équipés mais aussi plus éco responsables! A condition de pouvoir ranger son vélo à l'abri et de ne pas le laisser au regard de personnes mal intentionnées, autre problème.