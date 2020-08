Un robot scientifique réalise des expériences automatiquement pour accélérer la recherche

On le sait les robots sont présents dans l’industrie, et leurs missions s’étendent sans cesse: ils gèrent des entrepôts pour protéger les employés des risques, interviennent dans les champs pour faire face à la pénurie de main d'oeuvre, et même dans les salles de rédaction pour écrire des articles. Ils arrivent maintenant dans un nouveau secteur: la recherche. Un robot nouveau robot est en effet capable de travailler de manière autonome 21,5 heures par jour, pour assister les scientifiques de l'Université de Liverpool dans leurs recherches.

Les robots ne s'ennuient pas, ne se fatiguent pas, et n'ont pas besoin des vacances



Alors que certains laboratoires ont dû abandonner leurs expériences, leurs prélèvements, se séparer des animaux en cages, à cause du confinement, les scientifiques de l'Université de Liverpool ont conçu un assistant de laboratoire, un robot chimiste qui réalise des expériences tout seul.

Ce robot leur a permis de continuer à faire des expériences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est capable de décider lui-même des tests à effectuer en fonction des résultats précédents. Il peut se charger de tâches telles que la pesée des solides, la distribution de liquides, la mise sous vide, des réactions catalytiques et même la quantifier les produits des réactions.

Il peut travailler 21,5 heures par jour, sept jours par semaine, et n’a besoin de s'arrêter que pour recharger sa batterie. Pas de vacances, pas de jours fériés, ce robot pourrait remplacer évidemment des humains qui étaient auparavant indispensables pour ce type de travail. Selon la revue



Les robots scientifiques vont-ils remplacer les chercheurs?



Non, car ce robot ne se concentre que sur les tâches répétitives et chronophages afin qu'ils puissent se concentrer sur l'innovation. Il permet d'accélérer la découverte scientifique, mais les humains ont toujours une charge de travail pour interpréter les résultats et lancer de nouvelles expériences de façon accélérée.