L’impression 3d, le bilan

Selon que vous soyez avocat, médecin ou mécanicien, l’utilité de la technologie d’impression 3d varie en fonction de l’usage et de votre secteur d’activité. Si cette méthode de fabrication est d’un apport inestimable dans de nombreux domaines, il existe cependant des secteurs où elle n’est d’aucune utilité. Quels sont donc les principaux domaines d’application de la 3d ? Pourquoi investir dans l’achat d’une imprimante de ce type et comment la rentabiliser ? Ces questions et bien d’autres trouveront des réponses dans cet article.

Les principaux domaines d’application de l’impression 3d

Les secteurs de l’aéronautique et de la défense sont de grands utilisateurs de la technologie d’impression 3d. Dans ces domaines, cette méthode de fabrication favorise l’optimisation des coûts de production avec d’excellents résultats à la clé. Ainsi, la conception des pièces des moteurs, des turbines ou des composants utilisés pour le montage des cabines est faite en fichier 3d sur un ordinateur. Leur impression est ensuite réalisée à l’aide de matériaux compatibles au domaine aéronautique.

Dans le domaine médical, l’utilité de l’impression 3d ne fait pas débat. Cette technique de fabrication est d’une redoutable efficacité dans la production des prothèses et des implants médicaux. C’est pourquoi de plus en plus de structures hospitalières investissent dans l’achat d’imprimantes 3d. Ces outils leur permettent de produire elles-mêmes les prothèses de leurs patients et de pouvoir les personnaliser le cas échéant.

L’impression des tissus humains plus connue sous l’appellation bio impression, est une autre application de la technologie d’impression 3d en perspective, l’on envisage la production d’organes fonctionnels grâce à une imprimante 3d. Dans le sillage de cette innovation qui à coups sûrs, permettra de sauver davantage de vies, le développement de la culture des cellules souches est une option à prendre en compte, vu les débouchés attendus.

Le secteur du BTP est un autre utilisateur à grande échelle de la technologie 3d. En effet, cette méthode de fabrication ouvre de nouvelles portes à la conception architecturale et à la création des modèles d’habitations futuristes et plus écologiques. L’impression de maisons en béton est désormais possible grâce à l’utilisation de grandes imprimantes munies d’un bras amovible.

Pourquoi investir dans l’achat d’imprimantes 3d ?

Diverses raisons peuvent pousser une entreprise à investir dans l’achat d’imprimantes 3d. Parmi celles-ci, il y a les réductions des coûts de production. Imprimer soi-même un objet ou une partie de l’objet en 3d peut s’avérer trois ou quatre fois moins coûteux que de l’acheter auprès d’un prestataire spécialisé en fourniture des services d’impression 3d.

À cela s’ajoute la rapidité d’exécution de la commande et l’annulation des surcoûts liés au transport et à la manutention. La rationalisation de la méthode de fabrication est un autre avantage qu’offre la technologie d’impression 3d. La difficulté d’obtenir une pièce quelconque en temps et en heure demeure une réalité à laquelle font face nombre d’entreprises. Mais grâce à la fabrication additive, ces désagréments ne seront plus qu’un lointain souvenir datant de Mathusalem.

Le dernier élément pouvant justifier l’essor de la 3d dans un très grand nombre d’entreprises c’est sa spécificité. La précision, la qualité et la polyvalence sont quelques-unes de caractéristiques spécifiques de l’impression 3d. Que ce soient les prothèses, les maisons, les bijoux, les organes, les pièces mécaniques, la palette des objets pouvant être imprimés en 3d est très large.

Ces quelques raisons peuvent expliquer pourquoi les entreprises doivent investir dans l’achat d’imprimantes 3d. Elles regorgent de nombreux avantages à l’exemple de ceux présentés plus haut.

Comment rentabiliser votre imprimante 3d ?

Etes-vous une entreprise spécialisée en fourniture de solutions d’impression 3d ou un professionnel du domaine ? Sachez que le choix d’une bonne approche commerciale est un gage de réussite dans ce marché. Voici quelques astuces qui vous aideront à tirer votre épingle du jeu dans ce secteur hautement concurrentiel.

Premièrement, vous devez faire preuve de créativité. Si vous voulez investir et gagner beaucoup de l’argent dans le marché de la 3d, la créativité doit être votre leitmotiv. Laissez parler votre imagination et accompagnez les tendances du marché. Cela vous permettra d’accroître vos revenus et votre niveau de facturation.

Deuxièmement, la fourniture des modules de formation constitue une réelle valeur ajoutée dans ce domaine. N’oubliez pas que du fait de son aspect novateur, les tutoriels permettant un meilleur apprentissage des logiciels de l’impression 3d brillent par leur rareté. La mise en ligne des vidéos ou des programmes de formation en présentiel constituent par conséquent de réelles possibilités de gains financiers.

Troisièmement, il y a l’apprentissage de la modélisation via la maîtrise des logiciels et la création des modèles 3d. Une bonne maîtrise des logiciels 3d vous offre la possibilité de mettre sur pied vos propres modèles et de les commercialiser. CGTrader et TurboSquid sont deux plateformes de vente en ligne sur lesquelles vous pourrez facilement vendre vos modèles.

L’avenir de la 3d dans certains domaines

Des domaines comme l’ingénierie, l’architecture, l’art et la mode prédisent un bel avenir à la 3d pour les professionnels de ces secteurs. S’agissant des ingénieurs, leur impact dans certains segments du marché n’est plus à démontrer.

L’impression des pièces de rechange, la présentation des modèles lors du montage des projets et la création des prototypes sont entre autres apports de l’impression 3d dans le domaine de l’ingénierie. A l’avenir, les domaines comme l’informatique, l’automatisation, la mécatronique et l’électronique feront davantage recours à la fabrication additive pour la production des pièces.

En matière d’architecture, l’impression simultanée de modèles destinés à plusieurs clients permettra de faire la différence au plan professionnel. Cependant, une telle prouesse ne nécessite pas l’achat d’une grande imprimante, contrairement aux idées reçues. Il faudra plutôt opter pour le modèle qui offre un meilleur rapport coût-bénéfice. Il vous suffira ensuite d’effectuer, à la main, les ajustements nécessaires après l’impression du modèle.

L’utilisation des imprimantes 3d par les artistes ou les stylistes est désormais effective. Cette technologie a d’ailleurs un bel avenir dans ce domaine car elle leur permet de produire des bijoux, des sculptures, des chaussures ou des vêtements imprimés. La possibilité de travailler en post-impression sur la pièce existe également. L’intégration des ajustements permettra une adaptation du produit aux exigences du client.