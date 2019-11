Livraisons par drones: ça avance en France

La France présente une certaine avance en matière de livraison de colis par drone. DPD France, filiale du Groupe La Poste, livre déjà des colis par drone en moyenne montagne. Vendredi 8 novembre, La Poste a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne de drones dans la région de Grenoble.

Ce nouveau service fait suite à une première ligne régulière de livraison par drone mise en place en 2016. A l’époque, plus de 600 vols tests ont été réalisés par DPD Group, en partenariat avec l’entreprise de drones Atechsys. Après avoir créé un terminal de livraison sécurisé, la société a reçu l’aval de la direction générale de l’aviation civile pour livrer des colis dans le Var.

Les communes de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume et Pourrières ont été reliées sur 15 km.

Des livraisons plus rapides et plus écologiques

Pour cette seconde ligne, un drone va relier Fontanil-Cornillon –dans la vallée– à Mont-Saint-Martin – situé à 760 mètres d’altitude–, deux localités de l’Isère.

Les deux localités une fois reliées ne sont pas très éloignées l’une de l’autre, à peine 3 km, un trajet aller -retour que le drone réalise en seulement 8 minutes. Le drone vient ainsi remplacer un trajet de 20 km de route sinueuse, particulièrement difficile d’accès l’hiver.

Un camion a été aménagé spécialement pour servir de plateforme mobile. Le drone, lancé depuis le camion, est équipé d’un parachute, d’un système anti-collision, d’une caméra avec diffusion en direct, d’un enregistreur de vol et d’un cockpit de supervision. Une fois arrivé à destination, il dépose son colis dans un terminal de réception sécurisé, puis revient à son lieu de départ, permettant au livreur de poursuivre sa tournée. Un employé de la mairie de Mont-Saint-Martin récupère ensuite le paquet pour le remettre au destinataire.

Le drone est alimenté électriquement, grâce à des panneaux solaires, ce qui est également intéressant sur le plan environnemental, en évitant les émissions CO2 des camions.

Le vol de drones de transport de marchandises bientôt généralisé ?

Aujourd’hui les lignes de livraison par drone sont soumises à des régulations très strictes. Une nouvelle ouverture ne peut être envisagée que dans le cadre d’une autorisation spécifique, après étude au cas par cas d’un dossier justifiant le maintien d’un niveau de sécurité acceptable.

L’Union Européenne compte réguler les drones de transport de colis pour ouvrir d’autres possibilités. Deux règlements européens publiés le 11 juin 2019, visent à faciliter les livraisons de colis par drone en harmonisant le cadre réglementaire en Europe. Ces dispositions s’appliqueront progressivement à partir du 1er juillet 2020. D’ici là, le cadre national en vigueur demeure applicable.

Outre un usage en montagne, les drones livreurs sont aussi envisagés dans des zones rurales pour optimiser les services postaux. À terme, des livraisons simultanées avec plusieurs drones pourraient même être envisagées, par exemple dans des villages limitrophes, optimisant ainsi encore plus l’acheminement du courrier et des colis.