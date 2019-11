Mariage réussi entre IA et humain pour la traduction multilingue

Si vous avez déjà utilisé le traducteur de Google pour traduire votre CV, votre annonce Airbnb ou un texte professionnel, vous avez certainement fait face à des formulations étranges, des erreurs et des contresens typiques de la traduction automatique.

Les algorithmes se sont pourtant perfectionnés et livrent des traductions instantanées, mais ces derniers ne sont pas parfaits. Or si une entreprise souhaite développer son activité sur de nouveaux marchés, une traduction parfaite est indispensable. Il est donc nécessaire de faire appel à des agences de traduction capables de profiter des avancées de la technologie tout en assurant une qualité irréprochable grâce à une expertise humaine.

Une traduction professionnelle avec les délais des traductions automatiques

Dans une économie globalisée et connectée, presque tous les marchés sont accessibles aux entreprises, les agences de traduction sont alors plus que jamais leurs alliés. Au delà des agences traditionnelles, vous pourrez découvrir l'agence de traduction Acolad , qui permet à ses clients de bénéficier des technologies de traitement automatique du langage les plus avancées, pour une communication multilingue et professionnelle dans plus de 300 langues.