Même les émojis sont victimes du coronavirus

La Covid-19 a des conséquences parfois insoupçonnées. La pandémie a ainsi retardé l’apparition de nouveaux émojis.

On ne le sait pas toujours mais les visages, cœurs, baisers et autres symboles que l’on utilise quotidiennement sont créés par une organisation à but non lucratif, le Consortium Unicode.

Ils font partie du standard informatique de codage Unicode et la version 14.0 des émojis était initialement prévue pour le mois de mars. Le coronavirus étant passé par là, elle a été repoussée une première fois de six mois.

Aujourd’hui, le Consortium Unicode annonce non pas une version 14, mais une version 13.1. Celle-ci contient 217 émojis qui apparaîtront peu à peu sur les différents systèmes d’exploitation au cours de l’année 2021.

Sur son blog, le Consortium explique :

« Cette version mineure a été créée pour ajouter de nouveaux émojis avant 2022. (…) Nous serions complètement privés de nouveaux émojis en 2021 s’il n’y avait le dévouement de nombreux bénévoles qui ont rendu cela possible »

200 couples dans le lot

Cœur en feu, visage dans les nuages ou yeux en spirales, les émojis de cette version 13.1 n’ont rien de révolutionnaire en ce qui concerne les smileys et les cœurs.

En revanche, 200 d’entre eux sont consacrés aux couples, de sexes différents ou de même sexe, des personnages surmontés d’un cœur. Le nombre est important du fait des options de couleurs de cheveu mais aussi de teint de la peau qui seront disponibles.