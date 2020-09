Neuralink : la puce d'Elon Musk pour réparer le corps humain testée sur des truies

De la conquête de l’espace à la reconquête des corps humains brisés, Elon Musk s’investit dans tous les domaines qui changeront peut-être la vie sur Terre demain. Dernière présentation en date, celle d’une puce implantée dans le crâne et qui pourra, l'espère-t-il, un jour permettre aux personnes souffrant de graves troubles neurologiques de reprendre le contrôle de leur corps.



Les personnes atteintes de paraplégie pourront-elles un jour contrôler leur corps via leur smartphone ? Pourrons-nous, dans le futur, sauvegarder nos souvenirs, et potentiellement les télécharger dans un autre corps ou dans un robot ? Ce sont en tout cas quelques-uns des fantasmes d’Elon Musk, patron de Space X, de Tesla et de Neuralink. C’est avec cette dernière entreprise que l’entrepreneur-star espère créer des interfaces homme-machine qui permettront, à terme, de renforcer nos capacités cognitives en agissant directement sur notre cerveau.



Et les recherches de ses équipes avancent. Lors d’une conférence retransmise en direct sur Youtube dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 août, plusieurs membres de ses équipes se sont relayés sur scène pour présenter les avancées de la dernière version de l’implant neuronal en cours d’élaboration.

The Link est une puce de 8 millimètres qui peut être implantée (et retirée) à l’intérieur du crâne à l'aide d'une simple incision. Elle fonctionne grâce à la technologie Bluetooth qui lui permet de communiquer avec l'ordinateur auquel elle est reliée.

Ce projet, qui selon Elon Musk aurait d’ores et déjà reçu l’approbation des autorités sanitaires américaines pour passer à l’étape des implantations humaines, serait actuellement en phase de test… sur trois truies, nommées Gertrude, Dorothy et Joyce.



Retrouver l’usage complet de son corps

Objectif affiché du projet : rendre la parole et la mobilité aux personnes paralysées ou souffrant de graves dommages neurologiques. En permettant, par exemple, aux personnes paraplégiques, de contrôler leur corps via leur smartphone ou par télépathie. Elon Musk veut y croire : « Sur le long terme, je suis certain que chacun pourra retrouver l’usage complet de son corps. »



Si Elon Musk a ses fans, il a aussi ses détracteurs et de nombreuses voix s’élèvent au sein de la communauté scientifique. Pour le spécialiste des biotechnologies Antonio Regalado, qui a publié un article dans la MIT Technology review, « la plupart des prétentions médicales de [Neuralink] restent hautement spéculatives. Bien que Musk affirme que ses implants pourraient résoudre la paralysie, la cécité, l’audition, ce dont [la science] a besoin actuellement, ce n’est pas de 10 fois plus d’électrodes mais des connaissances scientifiques sur les déséquilibres électrochimiques. »



Regardez la présentation de The Link par Elon Musk et ses équipes.