Nintendo Switch: prix, jeux, date... tout savoir sur la nouvelle console de salon (VIDEO)

Les fans du constructeur japonais ou les nouveaux adeptes pourront se procurer la Nintendo Switch en France à partir du 3 mars.

Mi-fixe, mi-portable, la nouvelle console de Nintendo sera une espèce d'hybride. C'est pour cette raison qu'elle porte le nom "Switch" pour "transformer". À la fois console de salon avec le triptyque classique manette-console-télévision, elle sera aussi nomade puisque la manette et le cœur de la console - un écran tactile - pourront fusionner pour créer une console portable, indique RTL.

Le prix sera variable. Celui de la console seule, accessible en version grise, rouge ou bleu a été fixé à 299 euros. Mais il est possible pour ceux qui souhaitent troquer leurs vieilles consoles dans les boutiques traditionnelles contre un bon d'achat, de faire baisser les prix. Contre une PS4, la Switch ne coûtera que 129.99 euros.

Ce nouveau modèle et très attendu car il remplace la Wii U qui n'a pas vraiment séduit les consommateurs. De plus la Nintendo Switch sortira en même temps que le jeu, tout autant attendu, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pour éviter les ruptures de stock, les clients ne pourront précommander qu'une console par compte et vendeur. Impossible de prévoir une rupture de stock mais Nintendo a fait savoir que les précommandes étaient pour l'heure supérieures à celles de la Wii qui s'est arrachée à l'époque.

Chaque lot Nintendo Switch comprendra: la console Nintendo Switch, une paire de manettes Joy-Con grises ou colorées selon le modèle, le support Joy-Con (qui crée une manette presque classique), la station d'accueil Nintendo Switch (qui permet d'accueillir l'écran pour charger la console ou passer en mode téléviseur), un câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo Switch et une paire de dragonnes Joy-Con.

Enfin pour les adeptes du jeu en ligne, le "online" deviendra payant. L'abonnement pour profiter du mode multi-joueurs en ligne sera gratuit pour les premiers mois de la commercialisation de la console. Mais dès l’automne 2017, il faudra s’acquitter de quelques euros par mois pour profiter du jeu en ligne, d'une application mobile, d'un jeu mensuel, du chat vocal et de certains services exclusifs.

(Ci-dessous la vidéo de la présentation des différents mode de jeu de la Nintendo Switch)