Nouvel An: les SMS ont de moins en moins la cote, les Français préfèrent les MMS

Comme chaque 1er janvier, à minuit, nombreux sont ceux qui envoient par message leurs meilleurs vœux à leurs proches. Mais cette année, comme l'année précédente, les SMS ont un peu été mis de côté au profit des MMS. Selon les chiffres divulgués par l'opérateur Orange, 94,9 millions de SMS ont été envoyés entre 21h et 2h dans la nuit de samedi à dimanche, soit une baisse de 6% par rapport à l’an dernier. Quant à Bouygues, il a dénombré 45 millions de SMS envoyés, soit une chute de 9,7% par rapport à l'année précédente.

De son côté, Free a également constaté une baisse du nombre de textos envoyés à cette occasion. Au total, le nombre de SMS s'est élevé à 60 millions cette année, soit une baisse d'environ 4%. SFR, lui, n'a pas communiqué ses chiffres.

Pour autant, ces données ne signifient pas que les Français ne s'échangent plus les traditionnels vœux de fin d'année. Equipés pour la plupart de smartphones, ils envoient de plus en plus des photos et vidéos. Chez Orange par exemple, les MMS (messages avec photos, vidéos ou enregistrements audio) ont bondi de 8,63% à 7,1 millions et de 13,5% à 3,39 millions chez Bouygues, entre 21h et 2h du matin. Pour le moment, les deux autres opérateurs (Free et SFR) n'ont pas encore communiqué leurs chiffres.

De leurs côtés, les messages instantanés comme WhatsApp et iMessage ont également connu une hausse cette année. "Pour la première fois, la majorité des messages ont été envoyés depuis la 4G sur la journée du 31/12, avec 60% du volume", a déclaré Bouygues.