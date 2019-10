Objets perdus : la start-up Troov vous aide à les retrouver

Pourquoi ne pas utiliser l’intelligence artificielle pour retrouver des objets perdus ? propriétaire de clés oubliées dans le bus ou d'un foulard arraché par le vent ? Le stress de perdre un objet précieux sera peut-être bientôt de l’histoire ancienne, grâce à des applications comme Troov.com

Moderniser le service des "objets trouvés" grâce au numérique

Saviez-vous que 750 ordinateurs sont oubliés chaque semaine à l'aéroport Charles-de-Gaulle? Ce volume rend la gestion des objets égarés complexe et laborieuse. Mais grâce à la modernisation des services d’objets trouvés, il suffit qu’une personne de bonne foi trouve l’objet, et entre les informations sur une plateforme, qui fera l'intermédiaire avec le propriétaire venant de déclarer sa perte. Cette technologie de mise en relation aide ainsi à moderniser ce service dans les entreprises, les collectivités ou encore des lieux de passage comme les gares et les aéroports.

Troov : un service gratuit à Issy-les-Moulineaux

Une expérimentation vient de démarrer pour une durée d’un an à Issy-les-Moulineaux. La ville a choisi la plateforme gratuite, Troov, pour retrouver les objets égarés. Comment ça marche ? En cas d’urgence, par exemple si vous avez perdu le doudou de votre enfant ou vos clés dans cette commune limitrophe de Paris, vous pouvez déclarer la perte sur Troov.com, en indiquant l’endroit où vous soupçonnez l’avoir vu pour la dernière fois (le bus, une terrasse, un parc, etc). Un algorithme vous connecte alors avec les utilisateurs proches de la zone où l'objet se trouve, comme sur les sites de rencontre ! Pour que des personnes mal intentionnées ne s’emparent pas des objets des autres, un questionnaire de sécurité permet de valider le processus pour le récupérer. On demandera par exemple d’indiquer des détails comme une rayure sur l’objet, une marque, une particularité qui permet de confirmer le propriétaire.

Plus il est facile de rendre les objets trouvés, plus on les retrouve

Grâce à ce service, qui fait appel au civisme des particuliers, les mains bienveillantes n’ont plus de prétexte pour ne pas essayer de trouver le propriétaire de l’objet égaré. Une simple déclaration sur l'application est suffisante.

Selon la plateforme Troov, la SNCF et la RATP sont intéressées par ce service, tout comme les salles de cinéma UGC. A Neuilly sur Seine (siège de la start-up), cette plateforme a été testé avec succès au Cnit et aux Quatre-Temps, les deux centres commerciaux du quartier d'affaires.